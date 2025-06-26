ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планують внести відповідно EUR60 млн та EUR40 млн в капітал нового Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I із заявленим цільовим розміром EUR350 млн.

"Фонд інвестуватиме в інфраструктурні проєкти (насамперед у галузі відновлюваної енергетики, сталого транспорту та цифрової інфраструктури) в Україні. ЄБРР виступатиме якірним інвестором, і очікується, що участь ЄБРР у Фонді сприятиме залученню капіталу для реалізації проєктів сталої інфраструктури в Україні", – зазначив банк на своєму сайті.

"Метою є підтримка інвестицій у відновлювану енергетику та інші технології, пов'язані з енергетикою, в Україні, що сприятиме досягненню цілей енергетичної безпеки, відновлюваної енергетики та декарбонізації в Україні (…) Крім того операція сприятиме фінансуванню відновлення та модернізації ключових секторів інфраструктури в Україні, зокрема транспортного та цифрового", – своєю чергою зазначив ЄІБ.

Ініціатором фонду в інформації названий ЄБРР названий Amber Fund Management Ltd (Велика Британія), але до процесу його створення, як свідчить заява, залучена також провідна українська інвестгрупа Dragon Сapital.

ЄІБ вказав, що проєкт знаходиться на стадії оцінки, тоді як рада директорів ЄБРР планує розглянути його 24 вересня цього року.

Amber Infrastructure Group, згідно з інформацією на сайті, створена понад 15 років тому та є спеціалізованим менеджером з міжнародних інвестицій в інфраструктуру. Група займається пошуком, фінансуванням та управлінням активами, працювала в 22 країнах та реалізувала більше 175 проєктів.

Наразі Amber керує або консультує 8 фондів та рахунків на загальну суму понад GBP5 млрд з більш ніж 200 об’єктами. Серед фондів є створений 2020 року географічно близький до України та схожий за профілем інвестування The Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) обсягом EUR1 млрд для об’єктів критичної інфраструктури в країнах Східної та Центральної Європи, який вже інвестував у 5 об’єктів.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами засновника та керівника Томаша Фіали, наразі до портфелю інвестицій групи входять майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій та планує інвестувати $100 млн у 2025 році.