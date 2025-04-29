Інтерфакс-Україна
Інвестиції
09:48 29.04.2025

МХП у 2024р інвестував $40,9 млн у купівлю 4 компаній в Україні, Хорватії, Саудівській Аравії та Британії

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МХП у 2024р інвестував $40,9 млн у купівлю 4 компаній в Україні, Хорватії, Саудівській Аравії та Британії

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, протягом 2024 року придбала 100% компанії Toni d.o.o. у Хорватії за $14,3 млн, 70% зареєстрованої у Великобританії компанії KK & Sons Group Ltd за $3,9 млн, а також інвестувала $15,6 млн в "Український м'ясний хутір" та $7,1 млн в MHP Desert Hills for Pooltry Company у Королівстві Саудівська Аравія.

Як йдеться у річному звіті компанії у понеділок, придбання Toni спрямовано на покращення стабільності ланцюга поставок зерна на словенський та хорватський ринки МХП, KK & Sons Group – на розширення логістичних можливостей групи в Україні та за кордоном.

Щодо м’ясопереробного підприємства "Український м'ясний хутір" (УМХ), то договір купівлі-продажу 100% був укладений у квітні 2024 року. Тоді МХП придбала 24,9% з подальшим збільшенням своєї частки в статутному капіталі компанії до 49% у серпні 2024 року та кумулятивно сплатила за це $7,5 млн. У грудні 2024 року група здійснила передоплату за придбання решти 51% частки в цьому суб'єкті господарювання за $7,4 млн, а отримала контроль над об'єктом інвестування 24 січня 2025 року після виконання всіх обов'язкових договірних умов

Щодо інвестиції в MHP Desert Hills for Pooltry Company, то у червні 2024 року МХП та Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV), дочірнє підприємство Tanmiah Food Company, завершили реєстрацію цієї компанії, створеною для птахівництва в Саудівській Аравії, де група володіє 45% акцій, здійснюючи значний вплив на підприємство, а DHV – рештою 55%.

Згідно зі звітом, виручка УМХ у 2024 році склала $5 млн, операційний збиток – $0,6 млн чистий збиток – $0,6 млн, тоді як виручка Desert Hills – $20,1 млн, операційний прибуток – $0,5 млн, чистий збиток – $2,2 млн.

Зазначається, що грошовий потік МХП від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі за 2024 рік знизився до $343 млн з $377 млн роком раніше, тоді як потік на інвестдіяльність зріс до $333 млн з $228 млн, у тому числі капітальні інвестиції – до $290 млн з $212 млн.

"Зростання капітальних інвестицій зумовлене насамперед значними інвестиціями у кілька ключових напрямків: розширення в ЄС, проекти з технічного обслуговування та дотримання вимог законодавства. Щодо структури капітальних витрат, то найбільша частина залишається на підтримку існуючих потужностей, розширення, енергетичні проекти, такі як виробництво біогазу та СПГ, виробництво кормів для домашніх тварин, нові потужності з виробництва нетоварної продукції на м'ясному мультикомплексі та проекти з підтримки маржинальності", – йдеться у звіті.

Загальний борг МХП за минулий рік залишився на рівні $1,53 млрд, тоді як вільні грошові кошти зменшилися до $0,36 млрд з $0,44 млрд, а чистий борг трохи збільшився – до $1,179 млрд з $1,101 млрд.

"Враховуючи поточні ризики та невизначеності, що виникли після вторгнення Росії в Україну, а також необхідність збереження ліквідності для підтримки поточної діяльності Компанії та підтримки населення країни, Рада директорів МХП вирішила, що дивіденди навряд чи виплачуватимуться, поки триватиме війна", – сказано також у звіті.

Як повідомлялося, МХП у 2024 році отримала чистий прибуток у розмірі $144 млн, що на 1,4% більше проти 2023 року. Її скоригований показник EBITDA (без урахування МСФЗ 16) збільшився на 27% – до $566 млн, тоді як виручка МХП залишилася стабільною і становила $3,046 млрд проти $3,021 млрд роком раніше.

Теги: #мхп #інвестиції

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