Реалізація Дорожньої карти розвитку ВДЕ від Energy Community могла б прискорити "зелений" розвиток - голова АСЕУ

Відпрацювання та реалізація Дорожньої карти розвитку сектору ВДЕ в Україні до кінця 2024 року, розробленої Energy Community (EC), могла б дати поштовх до розвитку нових "зелених" потужностей в умовах енергодефіциту і прискорити розвиток децентралізованої енергетики, вважає голова правління Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ) Владислав Соколовський.

Презентація цієї Дорожньої карти відбулася на зустрічі з представниками ВДЕ-генерації 27 червня за участю, зокрема, глави Секретаріату ЄC Артура Лорковського, глави київського офісу ЄС Олексія Оржеля, заступника міністра енергетики Світлани Гринчук, представників Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Вона включає 13 пунктів, серед яких, зокрема, необхідність впровадження механізму врегулювання боргів між ДП "Гарантований покупець" і виробниками з ВДЕ з 2023 року, впровадження касового методу нарахування ПДВ для виробників за feed-in-premium (FIP), забезпечення надійної системи гарантій походження для електроенергії та тепла, вироблених із ВДЕ і сертифікованих за стандартом ЄС.

До того ж, у цьому переліку зазначено необхідність впровадження квотних аукціонів, внесення змін до Енергетичної стратегії та гармонізація її з Нацпланом з енергетики та клімату, а також регуляторні поліпшення для запобігання значним дисбалансам (термін виконання - ІІІ-ІV кв. 2024р.).

Як зазначив Соколовський, за результатами зустрічі було запропоновано створити робочу групу під егідою Міненерго з імплементації усіх цих пропозицій, яка, можливо, розпочне роботу найближчими днями. До неї також увійдуть стейкхолдери галузі та ЄC. Її робота буде присвячена доопрацюванню Національного плану розвитку ВДЕ на основі цих пропозицій.

"Основне питання, яке порушували і великі компанії, і всі ВДЕ-асоціації - це питання заборгованості. Поки не буде розрахунків за боргами, поки не відновиться в повному обсязі фінансування, довіри не буде. Представники великих компаній заявляли, що після отримання всіх виплат вони серйозно розглянуть питання, щоб реінвестувати кошти та інші ресурси в нові проєкти", - зазначив голова правління АСЕУ.

За його словами, одним із варіантів розв'язання боргової проблеми обговорювалося питання випуску євробондів, наприклад компаніями державного сектору.

Водночас Соколовський акцентував, що в переважній більшості представники галузі з великим застереженням дивляться на виділення обсягу оплати ВДЕ з тарифу системного оператора на передачу.

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