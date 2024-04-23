Байден повідомив про виділення $7 млрд на сонячну енергетику

Влада США планує виділити гранти розміром $7 млрд на проєкти, пов'язані з використанням сонячної енергії, для обслуговування понад 900 тис. домогосподарств.

"Зміна клімату становить реальну загрозу людству. В День Землі і щодня ми, як і раніше, активно боремося зі зміною клімату", - написав президент США Джо Байден у соцмережі X, оголошуючи про ініціативу.

"У День Землі я закликаю всіх американців замислитися над необхідністю захисту нашої дорогоцінної Землі та дослухатися до заклику боротися зі зміною клімату, водночас розвиваючи економіку та створюючи більш здорове, безпечне та справедливе майбутнє для всіх", - додав Байден.

Міжнародний день Землі відзначається з 1970 року з метою підвищення обізнаності про екологічні проблеми та задля мобілізації зусиль для їх вирішення. Щороку День Землі присвячений певній темі, покликаній привернути увагу світової громадськості до конкретної екологічної проблеми.

У 2024 році День Землі присвячений боротьбі з забрудненням довкілля пластиковими відходами. Цього року країни світу закликають скоротити виробництво всіх видів пластмас на 60% до 2040 року.