"ДТЕК Мережі" у 2023 р. переробив 3,5 тис. тонн відходів

Оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" у 2023 році переробили 3,5 тис. тонн різного роду відходів.

"В ОСР "ДТЕК Мережі" працює ефективна система поводження з відходами. Вона побудована на засадах циркулярної економіки і лише торік допомогла передати на переробку для повторного використання понад 3,5 тис. тонн різного роду відходів", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу у вівторок.

Як ідеться в документі, торік на підприємства ОСР "ДТЕК Мережі" в Дніпропетровській, Одеській, Донецькій та Київській областях і Києві відправили на переробку для повторного використання близько 25% загальної кількості відходів. Це, зокрема, будівельні матеріали, використані шини, макулатура, скло, оргтехніка, нафтопродукти.

"Наші підприємства незважаючи на війну, продовжують реалізовувати принципи циркулярної економіки, зокрема, щодо поводження з відходами. Збирають окремо, зберігають у спеціальних умовах і відправляють на переробку та використання. Завдяки цьому, за останні три роки друге життя отримали близько 20 тис. тонн виробничих відходів ВЗР "ДТЕК Мережі", - зазначила процитована у пресрелізі керівниця відділу екологічної безпеки "ДТЕК Мережі" Олена Потапенко.

За її словами, наприклад, понад 15 тис. тонн залізобетонних опор було використано в будівництві та для виробництва вторинного щебеню.

Для роздільного збору відходів в ОСР компанії використовуються понад 2 тис. промаркованих ємностей (контейнерів).

"Усе організовано таким чином, щоб запобігти негативному впливу на навколишнє середовище і максимально спрямовувати відходи на переробку та повторне використання", - додали в енергохолдингу.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.