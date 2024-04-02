Green Deal

13:02 02.04.2024

"ДТЕК Мережі" у 2023 р. переробив 3,5 тис. тонн відходів

2 хв читати
"ДТЕК Мережі" у 2023 р. переробив 3,5 тис. тонн відходів

Оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" у 2023 році переробили 3,5 тис. тонн різного роду відходів.

"В ОСР "ДТЕК Мережі" працює ефективна система поводження з відходами. Вона побудована на засадах циркулярної економіки і лише торік допомогла передати на переробку для повторного використання понад 3,5 тис. тонн різного роду відходів", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу у вівторок.

Як ідеться в документі, торік на підприємства ОСР "ДТЕК Мережі" в Дніпропетровській, Одеській, Донецькій та Київській областях і Києві відправили на переробку для повторного використання близько 25% загальної кількості відходів. Це, зокрема, будівельні матеріали, використані шини, макулатура, скло, оргтехніка, нафтопродукти.

"Наші підприємства незважаючи на війну, продовжують реалізовувати принципи циркулярної економіки, зокрема, щодо поводження з відходами. Збирають окремо, зберігають у спеціальних умовах і відправляють на переробку та використання. Завдяки цьому, за останні три роки друге життя отримали близько 20 тис. тонн виробничих відходів ВЗР "ДТЕК Мережі", - зазначила процитована у пресрелізі керівниця відділу екологічної безпеки "ДТЕК Мережі" Олена Потапенко.

За її словами, наприклад, понад 15 тис. тонн залізобетонних опор було використано в будівництві та для виробництва вторинного щебеню.

Для роздільного збору відходів в ОСР компанії використовуються понад 2 тис. промаркованих ємностей (контейнерів).

"Усе організовано таким чином, щоб запобігти негативному впливу на навколишнє середовище і максимально спрямовувати відходи на переробку та повторне використання", - додали в енергохолдингу.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #відходи #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 01.04.2024
ДТЕК у березні відновив електропостачання понад 715 тис. абонентів у 4 областях

ДТЕК у березні відновив електропостачання понад 715 тис. абонентів у 4 областях

14:34 30.03.2024
80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

11:42 30.03.2024
У Донецькій і Дніпропетровській областях скасовано графіки відключень електроенергії - ДТЕК

У Донецькій і Дніпропетровській областях скасовано графіки відключень електроенергії - ДТЕК

11:05 28.03.2024
На Бурштинській і Ладижинській ТЕС ДТЕК ударом РФ повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

На Бурштинській і Ладижинській ТЕС ДТЕК ударом РФ повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

09:56 26.03.2024
В Одесі запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії

В Одесі запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії

16:25 25.03.2024
"ДТЕК Мережі" за тиждень відновили енергопостачання майже 300 тис. домогосподарств у чотирьох областях

"ДТЕК Мережі" за тиждень відновили енергопостачання майже 300 тис. домогосподарств у чотирьох областях

22:27 24.03.2024
Група ДТЕК втратила через атаку РФ 50% генерації, у неділю ввела екстрені відключення у Кривому Розі

Група ДТЕК втратила через атаку РФ 50% генерації, у неділю ввела екстрені відключення у Кривому Розі

13:14 24.03.2024
ДТЕК підключив усіх споживачів Одеси до електрики після атаки 22 березня, але постачання за графіками все ще можливе

ДТЕК підключив усіх споживачів Одеси до електрики після атаки 22 березня, але постачання за графіками все ще можливе

11:42 24.03.2024
ДТЕК повернув світло в Київській області після ранкової атаки РФ

ДТЕК повернув світло в Київській області після ранкової атаки РФ

12:15 22.03.2024
ДТЕК евакуює понад 1000 гірників на Дніпропетровщині зі знеструмлених через атаку РФ шахт

ДТЕК евакуює понад 1000 гірників на Дніпропетровщині зі знеструмлених через атаку РФ шахт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ОП презентували проєкт міжнародного Екологічного договору для України

"ГарПок" закликав учасників його балансувальної групи до кінця четверга надати документи для збереження викупу "зеленої" е/е

Голова "Укренерго" підтвердив наміри до кінця року погасити борг перед власниками домашніх СЕС обсягом близько 2 млрд грн

Бербок повідомила про намір німецької сторони побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

ОСТАННЄ

"Метінвест" має намір побудувати завод в італійському Пьомбіно як один із найбільш технологічних і екологічних - СЕО

"Інтерпайп" розраховує збільшити постачання до ЄС після початку роботи ринку за правилами Green Deal - топменеджер

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про відкриття експорту біометану - депутат

Ощадбанк візьме участь у фінансуванні ВЕС 520 МВт на заході України - заступник голови

Xiaomi розпочне продаж свого першого електромобіля наприкінці березня

ВЕС повністю вийшли на вільний ринок в обхід "ГарПок" - голова УВЕА

Механізм CBAM на жорсткі викиди вуглецю в ЄС може зруйнувати низку меткомпаній України через її неготовність в умовах війни - експерти

Країни ЄС домовилися і далі добровільно скорочувати попит на газ

Міненерго розраховує на розблокування експорту біометану, щодо природного газу все залежатиме від ситуації з нацбезпекою - заступник міністра

Як Україні започаткувати сталий розвиток транспортної системи – думка експертів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА