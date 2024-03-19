Green Deal

16:14 19.03.2024

Ощадбанк візьме участь у фінансуванні ВЕС 520 МВт на заході України - заступник голови

2 хв читати
Ощадбанк візьме участь у фінансуванні ВЕС 520 МВт на заході України - заступник голови

Державний Ощадбанк візьме участь у реалізації проєкту ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" з будівництва ВЕС потужністю 520 МВт на заході України, повідомив заступник голови правління фінустанови Юрій Каціон.

"Домовилися про дуже амбітний проєкт із компанією ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі". Ощад візьме участь у фінансуванні будівництва на заході країни ще 100 таких красунь (вітротурбін - ЕР) загальною потужністю 520 МВт. Проєкт буде реалізовано спільно із великими комерційними компаніями, а також приватними інвесторами", - написав Каціон на своїй фейсбук-сторінці.

При цьому він наголосив, що партнером банку є національний виробник вітроенергетичного обладнання, "про важливість підтримки яких говорив президент і представники уряду на презентації платформи "Зроблено в Україні".

Банкір додав, що користь від реалізації проєкту також матимуть і громади, які отримають нові робочі місця, частку доходу від продажу електроенергії та істотний обсяг додаткових податків до місцевих бюджетів.

Як уточнив Каціон інтернет-порталу "Енергореформа", зараз триває відпрацювання деталей реалізації проєкту.

За даними Ощадбанку, його досвід у фінансуванні проєктів "зеленої" енергетики - це понад 833 МВт встановленої потужності на суму понад EUR890 млн.

Як повідомлялося, 2022 року Краматорський завод важкого верстатобудування, на майданчику якого випускала вітроенергетичні установки компанія "Фурлендер Віндтехнолоджі", ухвалив рішення про релокацію з Краматорська до Перечина Закарпатської області.

ТОВ "Френдлі Вінд технолоджі" ("ФВТ"), за інформацією ресурсу Opendatabot, зареєстровано в Перечині в жовтні 2022 року, кінцевий бенефіціар і керівник - Владислав Єременко.

За інформацією місцевої преси, нещодавно в Перечині почалося будівництво нового цеху підприємства, яке стане частиною індустріального парку. "ФВТ" займається проєктуванням і виробництвом комплектувальних для вітрових електростанцій. Відповідає за виробництво обладнання в проєкті будівництва вітропарку "Островський" компанії "Вітряні парки України" загальною встановленою потужністю 80 МВт, розташованого на території Нижньоворітської громади на кордоні Львівської та Закарпатської областей.

За словами голови Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова, вітропарк "Островський" - це вже четвертий такий об'єкт у Карпатах. До цього там почали діяти проєкти "Самбір-1" і "Самбір-2", а також Сколівська ВЕС компанії "Еко-Оптіма".

 

Теги: #ощадбанк #енергетика #вес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 19.03.2024
На одній із ТЕС у понеділок виникла пожежа - Міненерго

На одній із ТЕС у понеділок виникла пожежа - Міненерго

16:29 18.03.2024
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 40 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 40 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

12:27 16.03.2024
Україна в рамках аварійної допомоги Польщі прийняла у свою енергосистему 1000 МВт-год надлишкової е/е - Міненерго

Україна в рамках аварійної допомоги Польщі прийняла у свою енергосистему 1000 МВт-год надлишкової е/е - Міненерго

11:02 15.03.2024
Обстріли РФ призвели до відключення шахти в Донецькій області - Міненерго

Обстріли РФ призвели до відключення шахти в Донецькій області - Міненерго

20:37 14.03.2024
Ремонт лінії 330 кВ для ЗАЕС відбувався в надзвичайно небезпечних умовах через обстріли РФ

Ремонт лінії 330 кВ для ЗАЕС відбувався в надзвичайно небезпечних умовах через обстріли РФ

19:08 14.03.2024
Енергетики підключили ЗАЕС до другої ЛЕП після тритижневого ремонту через пошкодження внаслідок обстрілів РФ

Енергетики підключили ЗАЕС до другої ЛЕП після тритижневого ремонту через пошкодження внаслідок обстрілів РФ

12:46 13.03.2024
Через обстріли РФ частково без світла і газу залишилися споживачі в 7 областях - Міненерго

Через обстріли РФ частково без світла і газу залишилися споживачі в 7 областях - Міненерго

13:56 12.03.2024
ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 65 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 65 тис. абонентів у трьох областях

12:46 12.03.2024
В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

12:28 10.03.2024
В енергосистемі України дефіциту е/е немає, вчора знову обмежувалося її виробництво ВДЕ - Міненерго

В енергосистемі України дефіциту е/е немає, вчора знову обмежувалося її виробництво ВДЕ - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ОП презентували проєкт міжнародного Екологічного договору для України

"ГарПок" закликав учасників його балансувальної групи до кінця четверга надати документи для збереження викупу "зеленої" е/е

Голова "Укренерго" підтвердив наміри до кінця року погасити борг перед власниками домашніх СЕС обсягом близько 2 млрд грн

Бербок повідомила про намір німецької сторони побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

ОСТАННЄ

Xiaomi розпочне продаж свого першого електромобіля наприкінці березня

ВЕС повністю вийшли на вільний ринок в обхід "ГарПок" - голова УВЕА

Механізм CBAM на жорсткі викиди вуглецю в ЄС може зруйнувати низку меткомпаній України через її неготовність в умовах війни - експерти

Країни ЄС домовилися і далі добровільно скорочувати попит на газ

Міненерго розраховує на розблокування експорту біометану, щодо природного газу все залежатиме від ситуації з нацбезпекою - заступник міністра

Як Україні започаткувати сталий розвиток транспортної системи – думка експертів

VITAGRO просить прискорити ухвалення Радою законопроєкту щодо митного оформлення експорту біометану

Кабмін ухвалив постанову про впровадження гарантій походження е/е з ВДЕ - Міненерго

Перші дві ВЕС "Нафтогазу" буде побудовано в Одеській і Миколаївській областях - голова групи

Міндовкілля створить методику розрахунку викидів парникових газів від воєнних дій

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА