Ощадбанк візьме участь у фінансуванні ВЕС 520 МВт на заході України - заступник голови

Державний Ощадбанк візьме участь у реалізації проєкту ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" з будівництва ВЕС потужністю 520 МВт на заході України, повідомив заступник голови правління фінустанови Юрій Каціон.

"Домовилися про дуже амбітний проєкт із компанією ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі". Ощад візьме участь у фінансуванні будівництва на заході країни ще 100 таких красунь (вітротурбін - ЕР) загальною потужністю 520 МВт. Проєкт буде реалізовано спільно із великими комерційними компаніями, а також приватними інвесторами", - написав Каціон на своїй фейсбук-сторінці.

При цьому він наголосив, що партнером банку є національний виробник вітроенергетичного обладнання, "про важливість підтримки яких говорив президент і представники уряду на презентації платформи "Зроблено в Україні".

Банкір додав, що користь від реалізації проєкту також матимуть і громади, які отримають нові робочі місця, частку доходу від продажу електроенергії та істотний обсяг додаткових податків до місцевих бюджетів.

Як уточнив Каціон інтернет-порталу "Енергореформа", зараз триває відпрацювання деталей реалізації проєкту.

За даними Ощадбанку, його досвід у фінансуванні проєктів "зеленої" енергетики - це понад 833 МВт встановленої потужності на суму понад EUR890 млн.

Як повідомлялося, 2022 року Краматорський завод важкого верстатобудування, на майданчику якого випускала вітроенергетичні установки компанія "Фурлендер Віндтехнолоджі", ухвалив рішення про релокацію з Краматорська до Перечина Закарпатської області.

ТОВ "Френдлі Вінд технолоджі" ("ФВТ"), за інформацією ресурсу Opendatabot, зареєстровано в Перечині в жовтні 2022 року, кінцевий бенефіціар і керівник - Владислав Єременко.

За інформацією місцевої преси, нещодавно в Перечині почалося будівництво нового цеху підприємства, яке стане частиною індустріального парку. "ФВТ" займається проєктуванням і виробництвом комплектувальних для вітрових електростанцій. Відповідає за виробництво обладнання в проєкті будівництва вітропарку "Островський" компанії "Вітряні парки України" загальною встановленою потужністю 80 МВт, розташованого на території Нижньоворітської громади на кордоні Львівської та Закарпатської областей.

За словами голови Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова, вітропарк "Островський" - це вже четвертий такий об'єкт у Карпатах. До цього там почали діяти проєкти "Самбір-1" і "Самбір-2", а також Сколівська ВЕС компанії "Еко-Оптіма".