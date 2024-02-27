Кабмін ухвалив постанову про впровадження гарантій походження е/е з ВДЕ - Міненерго

Кабінет Міністрів України у вівторок схвалив постанову "Про запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з поновлюваних джерел енергії", розроблену Міністерством енергетики спільно з Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП).

"Її (постанови - ІФ-У) реалізація сприятиме залученню іноземних інвестицій у будівництво нових "зелених" потужностей навіть в умовах війни", - зазначило Міненерго на своєму сайті.

Згідно з документом затверджено порядок видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел, та порядок визначення екологічної цінності цієї електроенергії.

Крім того, передбачено створення реєстру гарантій походження, який адмініструватиме НКРЕКП. Гарантії формуватимуться в електронному вигляді в МВт-год відповідно до наданих адміністратором комерційного обліку обсягів відпуску електричної енергії з ВДЕ.

"Гарантії походження на відпущену "зелену" електроенергію виробниками з ВДЕ, яким надається державна підтримка (у вигляді "зеленого" тарифу або майбутніх аукціонів), належатимуть державному підприємству "Гарантований покупець", - поінформувало відомство.

У міністерства пояснили, що впровадження гарантій походження електроенергії суттєво збільшить експортний потенціал енергосектору України, оскільки споживачі е/е зможуть підтвердити її походження з ВДЕ та екологічну цінність у вигляді обсягу викидів СО2, яких вдалося уникнути.

"Це надасть змогу промисловим підприємствам довести, що їхні товари було вироблено з чистої енергії та відповідно підвищити конкурентоспроможність українських товарів на європейському ринку", - зазначили в Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, якого було процитовано на сайті відомства, незважаючи на колосальні ушкодження і втрату потужностей, яких зазнала "зелена" енергетика від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за 2022-2023 рр. у країні було побудовано понад 650 додаткових МВт потужностей ВДЕ.

"Запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ, - це ще один крок до розвитку "зеленої" енергетики в Україні", - зазначив міністр.