Green Deal

10:54 14.02.2024

Глава ЄК висловлюється за тіснішу співпрацю з Україною, Молдовою, Грузією у сфері відновлюваної енергії

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Глава ЄК висловлюється за тіснішу співпрацю з Україною, Молдовою, Грузією у сфері відновлюваної енергії

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС під час розвитку екологічно чистої енергетики нарощуватиме співпрацю з Україною, Молдовою та Грузією.

"Енергетична безпека сьогодні - це більше, ніж просто доступ до енергії. А цього можна досягти тільки у співпраці з партнерами (...) це означає, насамперед, тісніше співробітництво з майбутніми членами нашого союзу, такими як Західні Балкани, Україна, Молдова і Грузія", - заявила глава ЄК у вівторок у Парижі на пленарній сесії з нагоди 50-річчя Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Ідеться, додала вона, також про нові партнерські відносини по всьому Середземномор'ю з інвестиціями в компетентність і технології. І це також означає "ширшу співпрацю з членами МЕА, від наших сусідів, таких як Норвегія і Велика Британія, до великих економік в Атлантиці та Азії".

Крім того, вона висловила впевненість, що в боротьбі за енергобезпеку, яка ґрунтується на екологічно чистих джерелах енергії, роль МЕА має зростати. За її словами, "стара економіка викопного палива повністю базується на залежностях, нова економіка чистої енергії повністю заснована на взаємозалежності".

"Два роки тому кожна п'ята одиниця енергії, споживаної в ЄС, вироблялася з російського викопного палива. Сьогодні це кожна двадцята. Ми отримуємо більше енергії з відновлюваних джерел, ніж із Росії. У 2023 році ми виробили більше електроенергії з вітру, ніж із газу", - стверджувала фон дер Ляєн.

Однак вона нагадала, що виробництво чистої енергії потребує інвестицій, інфраструктури, інновацій, а також сировини.

Теги: #єс #енергетика #вде

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