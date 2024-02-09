В ОП презентували проєкт міжнародного Екологічного договору для України

Міжнародна робоча група з екологічних наслідків війни РФ в Україні презентувала в п'ятницю в Офісі президента проєкт Екологічного договору для України, повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні дуже важлива подія. Підсумком роботи міжнародної робочої групи став Екологічний договір для України (проєкт - ІФ-У)... Наш документ про конкретику... Чому він настільки важливий? Це перша дуже важлива робота, яка дає рекомендації, що необхідно робити. Разом із нашими друзями ми створюємо механізм отримання репарацій за всю шкоду (проти екології - ІФ-У)", - заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами.

За словами очільника Офісу президента, проєкт документа передбачає три опції, а саме фіксацію злочинів РФ на території України, покарання агресора та відновлення екології.

"Кожен факт злочину обов'язково стане доказовою базою для майбутніх судових процесів і, врешті-решт, підґрунтям для компенсації та репарації (з боку РФ - ІФ-У)", - сказав він.

Як зазначив Єрмак, цей документ незабаром потрапить до рук світових лідерів, а також стане темою для дискусій на всіх міжнародних майданчиках. Окрім того, він стане основою конкретних політичних рішень на конференції, яка відбудеться одразу після Глобального саміту миру на рівні лідерів.

У свою чергу учасниця групи, ексглава МЗС Швеції Маргот Вальстрем зазначила, що проєкт Екологічного договору містить 50 рекомендацій і до українців, і до міжнародних партнерів України щодо відновлення шкоди, завданої довкіллю під час війни.

Як наголосив європейський комісар з довкілля Віргініюс Сінкявічюс, у світі досі не було стандартів оцінки злочинів проти довкілля.

"Але ми бачимо, що наразі розробляють ці стандарти на основі того, що відбувається в Україні. Це дасть змогу підготувати суддів, прокурорів, розробити відповідний судовий процес. Тому це дуже хороший приклад для забезпечення правосуддя і репарацій із боку РФ", - заявив він.

Як повідомили учасники Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни, у понеділок, 12 лютого, глава Офісу президента України Андрій Єрмак і глава українського МЗС Дмитро Кулеба в режимі відеоконференції презентують проєкт Екологічного договору дипломатичним представникам іноземних держав в Україні.