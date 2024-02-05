Природа допомагає відновити достатній рівень води у Дніпрі та Дністрі - CEO "Укргідроенерго"

Наразі кліматичні чинники сприяють відновленню достатнього рівня води у водосховищах на річках Дніпро і Дністер, що позначиться позитивно на роботі української гідрогенерації у 2024 році.

"Незважаючи на значне спрацювання під час пікових навантажень у листопаді, грудні, січні, коли нам необхідно було працювати, як у пік паводків, природа допомагає відновити достатній рівень води у водосховищах на Дніпрі та Дністрі. Наразі ми спостерігаємо суттєве потепління", - повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" із посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту в понеділок.

За його словами, українські гідроенергетики впевнено проходять опалювальний сезон і вже почали підготовку до наступного осінньо-зимового періоду, а також готуються до пропуску весняного водопілля.

"Проте розуміємо, що ворог дуже підступний, продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. Тому не втрачаємо пильності", - наголосив CEO.

Як повідомлялося, "Укргідроенерго" із посиланням на Укргідрометцентр 24 січня 2024 року відзначило факт стійкого підвищення рівнів води на Верхньому Дніпрі та Десні (Київська та Чернігівська області), що позитивно позначається на роботі гідроелектростанцій (ГЕС) компанії.

"Така висока припливність нехарактерна для зими, як і минулого року. Однак це чинить позитивний вплив на роботу гідрогенерації", - зазначили в товаристві.