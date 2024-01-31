Green Deal

19:24 31.01.2024

"Укренерго" перерахувало "ГарПоку" 5,5 млрд грн компенсації за "зеленим" тарифом для ВДЕ-генерації

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"Укренерго" перерахувало "ГарПоку" 5,5 млрд грн компенсації за "зеленим" тарифом для ВДЕ-генерації

НЕК "Укренерго" перерахувало 5,5 млрд грн держпідприємству "Гарантований покупець" для виконання своїх боргових зобов'язань за послугу зі збільшення частки "зеленої" генерації.

"Ці кошти "Укренерго" залучило в Європейського банку реконструкції та розвитку під гарантію держави в грудні минулого року", - повідомив голова компанії Володимир Кудрицький у фейсбуці увечері в середу.

Як він зазначив, головним джерелом розрахунків за цими зобов'язаннями залишається тариф на передачу електроенергії для НЕК, який є збитковим, а за останній рік учасники ринку ще й не сплачують його повною мірою, зокрема через вади регулювання.

Наразі борг учасників перед "Укренерго" за передачу е/е зріс до рекордних 20 млрд грн.

"Укренерго" - це одна з небагатьох компаній енергетичного сектору, яка успішно використовує механізм міжнародної допомоги, залучаючи кошти МФО", - написав CEO.

Він нагадав, що ЄБРР від початку повномасштабної війни надав "Укренерго" понад EUR600 млн, зокрема й на ліквідність ринку е/е.

"Але не можна вічно заливати прогалини в регулюванні кредитними і грантовими грошима від партнерів. Стале вирішення проблеми можливе, тільки якщо працювати над виконанням своїх зобов'язань будуть усі", - резюмував Кудрицький.

Як повідомлялося, держпідприємство "Гарантований покупець" 31 січня перерахувало ВДЕ-генерації 5,778 млрд грн за е/е, зокрема за червень-вересень 2023 року - 5,464 млрд грн, січень 2024 року - 314,1 млрд грн.

Оплату було здійснено з коштів, одержаних від НЕК "Укренерго".

Загалом у 2023 році рівень розрахунків "ГарПока" з ВДЕ-генерацією становив 71,2%.

 

Теги: #розрахунки #укренерго #гарпок

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