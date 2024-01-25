Green Deal

17:37 25.01.2024

"Вітряні парки України" завершили монтаж першої вітротурбіни 4,8 МВт свого проєкту "Островський" на Закарпатті запланованою потужністю 80 МВт

2 хв читати
"Вітряні парки України" завершили монтаж першої вітротурбіни 4,8 МВт свого проєкту "Островський" на Закарпатті запланованою потужністю 80 МВт

Керуюча компанія "Вітряні парки України" завершила монтаж першої вітротурбіни вітропарку "Островський" загальною встановленою потужністю 80 МВт, розташованого на території Нижньоворітської громади на межі Львівської та Закарпатської областей, повідомила Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА).

"Вітротурбіна з одиничною встановленою потужністю 4.8 МВт має висоту башти 120 м і діаметр ротора - 152 м. За таких технічних характеристик цю вітротурбіну можна назвати "вітротурбіною середнього розміру", порівняно з іншими вітротурбінами, що працюють сьогодні в Україні", - йдеться в повідомленні УВЕА у фейсбуці в четвер.

Зазначається, що обсягу електроенергії, виробленої вітровим парком "Островський", достатньо для щорічного забезпечення екологічно чистою електроенергією близько 50 тис. домогосподарств.

Як прокоментував інтернет-ресурсу "Енергореформа" голова правління УВЕА Андрій Конеченков, введення першої турбіни в експлуатацію планується навесні 2024 року, а впродовж року - ще кількох турбін.

За його словами, основне будівництво всього вітропарку передбачається протягом 2025 року.

Конеченков уточнив, що за будівництво парку відповідає саме компанія "Вітряні парки України", а за виробництво обладнання - ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі", яке релокувало виробництво зі Сходу України.

Останнє у своєму фейсбуці зазначало, що встановлену в Закарпатській області вітротурбіну виготовило підприємство "ФВТ" у Краматорську Донецької області, і вона мала працювати поблизу с. Острівка Миколаївської області, від назви якого походить і назва всього вітропарку. Водночас там зазначили, що після початку повномасштабної війни довелося змінити ці плани.

"Вітропарк "Островський" - це вже четвертий такий об'єкт у Карпатах. До цього там почали діяти проєкти "Самбір-1" і "Самбір-2", а також Сколівська ВЕС компанії "Еко-Оптіма". Але для Закарпаття це справді перша вітротурбіна", - зазначив Конеченков.

Голова правління УВЕА наголосив, що розвиток екологічної чистої вітрової енергетики має надзвичайне значення для України, і висловив сподівання, що він буде активізований як українськими, так і іноземними інвесторами.

"Уже сьогодні я знаю про великі плани в цьому напрямі й дуже сподіваюся, що вони втіляться, незважаючи на повномасштабну війну, насамперед у безпечніших регіонах", - наголосив він.

За даними УВЕА, договір про соціальне партнерство, укладений між вітряним парком "Островський" і Нижньоворітською громадою, передбачає спрямування 3% доходу від продажу електроенергії до її бюджету. В щорічному еквіваленті сума від генерації однієї вітротурбіни становитиме майже 1,5 млрд грн, після завершення будівництва вітропарку цей показник помножиться на кількість встановлених вітротурбін (16-17 вітротурбін, виходячи на загальну потужність вітропарку у 80 МВт). 

Теги: #закарпаття #турбіна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:38 15.01.2024
Уже двоє загиблих унаслідок теракту в Керецьківській сільраді на Закарпатті

Уже двоє загиблих унаслідок теракту в Керецьківській сільраді на Закарпатті

21:24 17.12.2023
Суд узяв під варту депутата-підривника

Суд узяв під варту депутата-підривника

20:50 16.12.2023
Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

20:22 16.12.2023
СБУ повідомила про підозру депутату, який підірвав гранати в будівлі сільради на Закарпатті

СБУ повідомила про підозру депутату, який підірвав гранати в будівлі сільради на Закарпатті

18:39 15.12.2023
П'ятьох постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті оперують - обладміністрація

П'ятьох постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті оперують - обладміністрація

16:04 15.12.2023
Семеро з 26 постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті - у важкому стані, зокрема підривник - прокуратура

Семеро з 26 постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті - у важкому стані, зокрема підривник - прокуратура

15:41 15.12.2023
СБУ з'ясовує обставини й мотиви підриву гранат у сільраді на Закарпатті

СБУ з'ясовує обставини й мотиви підриву гранат у сільраді на Закарпатті

14:05 15.12.2023
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю і теракт - Нацполіція

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю і теракт - Нацполіція

12:37 15.12.2023
У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати: 26 людей поранено, медики намагаються реанімувати підривника - Нацполіція

У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати: 26 людей поранено, медики намагаються реанімувати підривника - Нацполіція

12:23 15.12.2023
У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати - Нацполіція

У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати - Нацполіція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"ГарПок" закликав учасників його балансувальної групи до кінця четверга надати документи для збереження викупу "зеленої" е/е

Голова "Укренерго" підтвердив наміри до кінця року погасити борг перед власниками домашніх СЕС обсягом близько 2 млрд грн

Бербок повідомила про намір німецької сторони побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

РФ зруйнувала 35 нафтобаз в Україні та завдала 3,3 млрд грн збитків довкіллю - Мінприроди

ОСТАННЄ

"ГарПок" закликав учасників його балансувальної групи до кінця четверга надати документи для збереження викупу "зеленої" е/е

ВР прийняла за основу законопроєкт про встановлення касового методу для сплати податку на прибуток ВДЕ-генерацією

"Черкасиобленерго" має намір реалізувати пілотний проєкт використання ВДЕ-генерації для виробництва теплової енергії

Вітротурбіна на півдні України Elementum Energy зруйнована внаслідок атаки безпілотника - компанія

"Укрнафта" у співпраці з міськрадою встановила на лікарні Борислава Львівської області СЕС 30 кВт вартістю майже 2 млн грн

Учасники робочої групи із "зеленої" металургії в рамках підготовки Плану для Ukraine Facility запропонували 46 проєктів на $7,4 млрд

"Нафтогаз" розпочав розробку стратегії декарбонізації

Від початку повномасштабної війни в Україні запущено в роботу три ВЕС - голова профільної асоціації

Scatec вивела свою найбільшу СЕС в Україні у вільний ринок і задоволена результатом - country manager

Сунак закликав владу "великих країн-забруднювачів" прискорити скорочення парникових викидів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА