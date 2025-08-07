Інтерфакс-Україна
ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

Державне бюро розслідувань (ДБР) спростовує заяви про нібито відмову розслідувати обставини смерті у лікарні на Закарпатті громадянина України – етнічного угорця.

В телеграм-каналі в четвер ДБР зазначає, що в закордонних та вітчизняних ЗМІ з’явилася інформація про обставини смерті 6 липня 2025 року громадянина України – етнічного угорця Йосипа Шебештеня.

"Основний акцент в даних повідомленнях робиться на нібито відмові ДБР розслідувати обставини смерті даного військовослужбовця. Державне бюро розслідувань заявляє, що такі заяви носять маніпулятивний характер та не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Бюро, на початку липня 2025 року Закарпатською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону зареєстроване кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Розслідування даного кримінального провадження було доручено підрозділу Територіального управління ДБР у Львові.

"В ході попереднього вивчення обставин смерті громадянина України встановлено, що він був призваний на військову службу 14 червня 2025 року у місті Мукачево. Цього ж дня військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському РТЦК та СП та був визнаний придатним до військової служби, скарг на стан здоров’я не заявляв", - наголошується в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначають, що вже перебуваючи у військовій частині, 18 червня він самовільно залишив місце служби, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де повідомив, що погано почувається, має сильний головний біль, а також, з його слів, отримав травму голови з підозрою на струс мозку.

"Цього ж дня каретою швидкої допомоги Йосип Шебештень був доставлений до Берегівської районної лікарні, однак лікарі не виявили у нього будь-яких серйозних ушкоджень. 24 червня Й.Й. Шебештень (за згодою) переведений до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове. 7 липня до Берегівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 6 липня Йосип Шебештень помер у медичному закладі", - вказано в повідомленні.

В Бюро наголошують, що під час невідкладних слідчих дій та огляді тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень не виявлено.

У межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті.

Розслідування триває.

Теги: #закарпаття #дбр

