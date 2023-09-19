Голова Єврокомісії закликала встановити плату за викиди вуглецю в глобальному масштабі

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн на саміті з цілей сталого розвитку назвала встановлення цін на викиди вуглецю ефективним заходом кліматичної політики.

"Встановлення цін на вуглець сприяє інноваціям у приватному секторі, воно змушує забруднювачів платити справедливу ціну за вуглець і викиди вуглекислого газу, одночасно скорочуючи викиди. А доходи можуть підтримати екологічно чистий перехід у країнах, що розвиваються", - сказала голова ЄК, виступаючи в понеділок у Нью-Йорку.

Вона навела цифри. Минулого року європейська система ціноутворення на викиди вуглецю залучила 38 млрд євро. ЄС, за її словами, реінвестував 100% цих коштів у боротьбу зі зміною клімату.

"Але, якщо ви подивитеся на глобальні викиди парникових газів, лише 20% покриваються платою за викиди вуглецю. Тільки уявіть собі глобальні наслідки з точки зору нових доходів - за одночасного скорочення викидів парникових газів, - якби більше країн прийняли цю стратегію, запровадили б плату за викиди вуглецю та спрямували б справедливу частку своїх доходів до країн, що розвиваються, та на ринки, що розвиваються", - заявила фон дер Ляєн.