Єрмак: захист довкілля, як і інші аспекти української Формули миру, потребує спільного бачення та зусиль

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та ексміністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем провели друге засідання Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відкриваючи засідання, Єрмак наголосив, що продовження російської агресії постійно збільшує кількість злочинів проти українського довкілля, тому ефективність діяльності цієї Міжнародної робочої групи надзвичайно важлива. Він наголосив, що захист довкілля, як і решта аспектів Української Формули миру, потребує спільного бачення та зусиль.

"Екологічний напрям має на меті розробку та впровадження цілісного плану екологічного відновлення України від наслідків війни. Відповідні механізми, які будуть розроблені та застосовані для України, мають бути універсальними та ефективно запобігати злочинам проти довкілля у світі, бути відображеними у відповідних резолюціях Генасамблеї ООН та інших документах системи міжнародного права", - переконаний він.

Своєю чергою Вальстрем зауважила що те, що сьогодні відбувається в Україні, має значення для всього світу.

"Ми повинні мати потужну відповідь щодо війни проти екології та підтримувати всі зусилля щодо притягнення до відповідальності за ці злочини", - наголосила вона.

Вальстрем також презентувала рамковий документ Міжнародної робочої групи, де визначено три пріоритети її роботи: максимально повна оцінка завданої навколишньому середовищу шкоди, пошук найкращої стратегії визначення та забезпечення відповідальності та відшкодування за ці злочини, а також рекомендацій щодо післявоєнного переходу України до "зеленої" економіки.

Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував, що в Україні розслідується 14 випадків екоциду, вчиненого під час агресивної війни РФ проти нашої країни. Зафіксовано вже 252 воєнних злочини, що призвели до заподіяння шкоди довкіллю. 6 червня, у день умисного підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, розпочато розслідування за фактом воєнного злочину та екоциду. Він наголосив, що Україна стала першою державою, яка докладає зусиль для переслідування за екологічні воєнні злочини та екоцид.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час засідання повідомив, що на сьогодні близько 700 тис. га українських лісів розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, 2,4 млн га лісів - на звільнених територіях. Ці ліси потребують відновлення. 20% охоронних територій України постраждали від війни. Під російською окупацією на сьогодні перебувають 10 національних парків, 8 природних і 2 біосферні заповідники.

Він також зазначив, що місія Програми ООН з довкілля (UNEP) підготувала проєкт оцінки впливу на довкілля руйнування греблі Каховської ГЕС, очікується розробка програми відновлення довкілля. Україна засіяла сотні гектарів дна Каховського водосховища однорічними рослинами для захисту від пилових бур і поширення чужорідних видів.

Для відновлення природних екосистем триває реалізація програми президента України Володимира Зеленського "Зелена країна" з висадки 1 млрд дерев. Зокрема, навесні було висаджено понад 112 млн саджанців лісу, восени заплановано висадити щонайменше 90 млн дерев.

За підсумками засідання було ухвалено рамковий документ Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни. У ньому йдеться про те, що група присвятить найближчий рік використанню експертних знань у всіх зазначених сферах для просування рекомендацій, що допоможуть Україні рухатися до "зеленого" майбутнього, захищати її довкілля і досягти належної справедливості у зв'язку із завданою шкодою.

У засіданні, яке проводилося в режимі відеоконференції, також узяли участь президент Ірландії в 1990-1997 роках Мері Робінсон, комісар ЄС з питань довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічюс, професор, генеральний директор Європейського кліматичного фонду Лоранс Тубіана, міністр довкілля і зміни клімату Бразилії в 2010-2016 роках Ізабелла Тейшейра, віцепрезидент Європейського парламенту Гайді Гаутала, член парламенту Швеції Ребекка ле Муан, а також радники керівника Офісу президента Дарина Зарівна та Олександр Бевз.