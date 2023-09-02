Повернення Німеччини до атомної енергії не буде - Шольц

Німеччина не відновлюватиме використання ядерної енергії, зробить ставку на поновлювані джерела енергії, заявив у суботу канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Тема з ядерною енергією в Німеччині - закрита. Кожному, хто захоче побудувати нову АЕС, знадобиться 15 років, 15 - 20 млрд євро за кожну станцію", - наводить його слова Associated Press (AP).

Він уточнив, що разом із припиненням використання Німеччиною атомної енергії почався демонтаж відповідної інфраструктури, і що повторне застосування цього виду енергії потребуватиме нових АЕС. Шольц додав, що в майбутньому енергетичні потреби ФРН будуть задовольняти з поновлюваних джерел, включно з сонцем і вітром.

AP нагадує, що цього тижня у Вільній демократичній партії Німеччини (ВДП), що входить до правлячої коаліції, схвалили положення, згідно з яким треба "припинити демонтаж АЕС, які ще можна використовувати". У ВДП наголошували, що збереження цих потужностей є єдиним способом для країни зберегти стабільність за будь-якого розвитку ситуації.

ФРН оголосила про плани поетапної відмови від ядерної енергетики ще 2011 року. Восени минулого року, коли конфлікт в Україні обмежив доступ до енергії в Європі, Німеччина вирішила продовжити роботу атомних електростанцій "Ізар 2" (Isar 2), "Неккарвестгайм 2" (Neckarwestheim 2) і "Емсланд" (Emsland) на кілька місяців, але максимум до середини квітня 2023 року.

Ці три АЕС забезпечували електрикою понад 10 млн домогосподарств країни, тобто приблизно чверть населення.

У квітні Німеччина, як і планувалося, припинила роботу останніх трьох АЕС.