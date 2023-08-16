Green Deal

13:40 16.08.2023

Перші іспанські пасажирські судна на біопальному 2G вирушать у серпні з Альхесіраса через Гібралтарську протоку

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Перші іспанські пасажирські судна на біопальному 2G вирушать у серпні з Альхесіраса через Гібралтарську протоку

Пороми іспанської Naviera Armas Trasmediterranea в серпні здійснять 84 рейси на біопальному другого покоління (2G) Cepsa з порту "Альхесірас" через Гібралтарську протоку в Сеуту (напівексклав Іспанії на північному узбережжі Африки).

"Це перший випадок в Іспанії, коли пасажирські судна використовуватимуть цей тип екологічного пального, виробленого в енергетичному парку Сан-Роке Cepsa (Кампо-де-Гібралтар, Кадіс) із сільськогосподарських відходів, яке постачають до порту "Альхесірас", - ідеться в повідомленні Cepsa.

Це пальне може використовуватися на суднах без модифікації двигунів і має високий потенціал зниження викидів CO2 (до 90%) порівняно з традиційним видом пального, зазначає виробник. Для його виробництва Cepsa перетворила один зі своїх заводів у Сан-Роке, адаптувавши установку Isomax. Пороми міститимуть у своїх паливних баках до 15% біодизеля.

"Постачання майже 100 тонн відновлюваного дизельного пального надасть змогу уникнути викидів CO2 на 63 тонни, що еквівалентно посадці 750 дерев", - уточнюють у пресрелізі.

Cepsa перевірила ефективність біопального 2G на власному флоті суден, перш ніж почати продавати його клієнтам, забезпечивши оптимальну роботу і продуктивність двигуна. Компанія прагне до 2030 року стати провідним виробником біопального в Іспанії та Португалії з обсягом 2,5 млн тонн на рік і зеленого водню з потужністю електролізу 2 ГВт.

Naviera Armas Trasmediterranea - провідна судноплавна група Іспанії та один із ключових гравців у секторі пасажирських поромів у Європі. Щорічно перевозить понад 5 млн осіб за маршрутами, що з'єднують південь Іспанії з Сеутою, Мелільєю, Марокко, Алжиром і Канарськими островами.

Теги: #іспанія #пором #біопаливо

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