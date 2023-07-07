Scatec готує реалізацію в Україні проєкту "мобільні СЕС плюс батареї" в межах меморандуму з IFC після URC2023

Компанія Scatec опрацьовує умови реалізації проєкту встановлення в Україні мобільних СЕС разом із батареями в межах меморандуму з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), підписаного в червні на Конференції з відновлення України в Лондоні (URC2023), повідомила country manager Scatec в Україні Аліна Свідерська.

"Цей проєкт на feasibility study, тобто техніко-економічного обґрунтування, яке потрібне для того, щоб поставити цю технологію. Компанія наразі спілкується з двома видами споживачів в Україні, щоб зрозуміти попит. Це індустріальні компанії, тобто великі споживачі, і муніципальні, наприклад водоканали. Бачимо, що попит є. У тих самих водоканалів є потреба в альтернативних джерелах енергії. Нині це дизель-генератори, але встановлення СЕС буде більш зеленим і також допоможе знизити ціну на саму воду", - сказала Свідерська в коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" в кулуарах Форуму енергетичної безпеки громад, організованому Energy Club у вівторок.

За її словами, Scatec підписала меморандум з IFC, яка погодилася підтримати розвиток цього напряму, щоб спробувати ввезти в Україну нові технології, які допомогли б з енергостійкістю і децентралізацією.

"У групи Scatec якраз є технологія Scatec Release, поширена в Африці,- мобільні СЕС разом із батареями. Їх можна швидко встановлювати, швидко переносити. Великий плюс - вони відразу йдуть із батареями і підлаштовуються під споживача, під його профайли. Для України це дуже доречно на тлі того, що відбувалося взимку з е/е", - пояснила ідею Свідерська.

Водночас вона зазначила, що поки що не зрозуміло, яка модель реалізації проєкту діятиме в Україні.

"В Африці ми здаємо обладнання в лізинг. Як це буде в Україні, поки що не знаємо. Можливо, частину проєктів фінансуватимуть грантовим коштом, особливо для водоканалів це буде актуально. А далі будемо пробувати, наскільки це буде працювати як бізнес-модель, що потрібно, щоб такі проєкти профінансувати", - поділилася планами country manager Scatec в Україні.

Вона наголосила, що наразі тема recovery дуже актуальна, і є потреба в нових проєктах, але водночас інвесторам потрібні страховка, гарантії, пільгові умови кредитування.

Водночас Свідерська зазначила, що компанія дуже хотіла б реалізувати принаймні перший проєкт Scatec Release вже цього року.

"Добре, що перший практичний крок уже відбувся (підписання меморандуму з IFC - ЕР). Ми вже зараз можемо поставити технологію Scatec Release. Але нам необхідна підтримка донорів, щоб це зробити. Подивимося, може, перший гуманітарний проєкт і вийде зробити з громадами, тому що потреба є. Це питання не тільки енергобезпеки, а й вартості е/е", - зазначила вона.

Як повідомлялося, підрозділ групи Світового банку - Міжнародна фінансова корпорація (IFC) у межах URC2023 у Лондоні 21-22 червня уклав угоду з глобальною енергетичною компанією Scatec ASA, яка передбачає допомогу в розгортанні в Україні блочно-комплектного рішення для генерації та зберігання сонячної енергії Scatec Release.

"Це доступне для передислокації модульне рішення забезпечує надійне джерело енергоживлення та може допомогти диверсифікувати генерацію в Україні, зменшуючи залежність від викопного пального, та підвищити енергетичну безпеку", - прокоментувала IFC підписання меморандуму.