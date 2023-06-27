Green Deal

17:01 27.06.2023

Stellantis запускає екосистему зарядної інфраструктури для електромобілів Free2move

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Stellantis запускає екосистему зарядної інфраструктури для електромобілів Free2move

Автовиробник Stellantis NV, створений унаслідок злиття Fiat Chrysler і PSA Group, створює новий підрозділ, щой сфокусується на розвитку інфраструктури для зарядки електромобілів.

У вівторок Stellantis представила екосистему Free2move, що містить рішення для приватних осіб і бізнесу у сфері зарядної інфраструктури та управління енергоспоживанням.

"Free2move становить собою екосистему зарядного обладнання, програмного забезпечення та послуг", - наголошується в пресрелізі Stellantis.

Компанія допомагатиме приватним клієнтам зі встановленням, фінансуванням і гарантійним обслуговуванням домашніх зарядних станцій, а також іншого енергетичного обладнання.

Для бізнесу Free2move слугуватиме універсальною платформою із повним спектром послуг зарядки та енергопостачання, йдеться в повідомленні.

Продукти та послуги Free2move з'являться насамперед у Північній Америці, а потім і в Європі.

Акції Stellantis втрачають у ціні 0,3% на торгах у Мілані у вівторок і стабільні в Нью-Йорку.

Теги: #fiat_chrysler #електромобілі #stellantis #psa_group

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