Green Deal

11:49 21.06.2023

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

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Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

Україна буде одним із постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що альтернативи "зеленій" трансформації економіки немає, і російська агресія довела, що "зелена" трансформація є однією з ключових основ безпеки. Кожен удар по наших енергооб'єктах і кожен прояв російського шантажу енергетичною кризою закінчує епоху домінування викопного палива і старі енергетичні звички, коли цілі регіони могли залежати від одного постачальника, такого як Росія", - сказав він, виступаючи через відеозв'язок на відкритті в середу в Лондоні конференції з відновлення України.

"Саме "зелена" енергія гарантує реальну енергетичну стабільність. Україна може бути - і буде! - одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії та "зеленого" водню в Європу. Потенціал однієї лише цієї галузі становить близько $400 млрд. Ми будуємо сільськогосподарські та енергетичні об'єкти в Україні і тим самим захищаємо світ від хаосу", - наголосив він.

Теги: #україна #європа #зелена_енергетика

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