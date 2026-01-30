"Кернел" планує інвестувати у зелену енергетику, цікавиться виробництвом біоетанолу та логістикою

Агрохолдинг "Кернел", один з найбільших в Україні, вважає привабливими перспективи зеленої енергетики у зв’язку із прогнозованими зростанням попиту на неї, тож планує інвестувати в цей сектор, сказав CEO компанії Євгеній Осіпов у виступі в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Споживання енергії в Україні та в Європі зростатиме з усіма новими технологіями та штучним інтелектом… Ми, як компанія, запускаємо новий проект з зеленої енергії. Ми збираємося встановити вітрові турбіни та деякі енергетичні та накопичувальні системи для майбутнього розвитку інфраструктури України та Європи", – сказав Осіпов.

Він додав, що також перспективним є біоетанол, бо попит в Європі на нього зростатиме. "І це можливість інвестувати в ці потужності в Україні та виробляти більше біотанолу в Україні", – вважає CEO "Кернел".

За його словами, подібна ситуація і в логістиці між Україною та Європою, в яку потрібно більше інвестувати для покращення ефективності.

Щодо переробки, то, як зазначив Осіпов, її частка у експорті холдингу наразі вже складає близько 50%.

Він уточнив виданню "NV Бізнес", що перший пілотний проєкт у зеленій енергетиці з супроводом "Кернел" був реалізований минулого року — сонячна електростанцію потужністю 20 МВт, а наразі розглядаються інші проєкти з потенційним обсягом інвестицій у "сотні мільйонів доларів": у найближчих планах — старт цього року розрахованого приблизно на два роки будівництва сонячної електростанції у Чернівецькій області плановою потужністю 250 МВт.

"Наша стратегічна мета — стати одним із провідних гравців у сфері зеленої енергетики так само, як "Кернел" вже є лідером в агросекторі та експорті", – наголосив CEO.

У виступі Осіпов заявив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ "Кернел" інвестував в Україну понад $500 млн та сплатив понад $500 млн у бюджет, а також повернув понад $700 млн боргів міжнародним фінансовим установам

Як повідомлялося, у річному звіті "Кернел" на початку жовтня 2025 року мажоритарний власник та глава ради директорів Андрій Веревський повідомив, що компанія, спираючись на існуючий портфель когенераційних установок на біомасі, вивчає можливості розширення своєї присутності у сфері відновлюваної енергетики.

"Ми зосереджуємося на потенційних інвестиціях у вітрову, сонячну енергетику та накопичення енергії, і ми зробили перші кроки з кількома пілотними проектами", – написав він. В той же час очільник компанії додав, що підхід компанії залишається обережним та дослідницьким: хоча вона бачить потенціал для поступового розширення в найближчі роки, на цьому етапі не було прийнято жодних важливих інвестиційних рішень.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається також вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" у 2025 фінансовому році (ФР, липень 2024р – червень 2025 року) поставив на світовий ринок 8 млн тонн агропродукції. Агрохолдинг отримав $238 млн чистого прибутку, що на 42% більше ніж у 2024ФР. Консолідована виручка сягнула $4,115 млрд, що на 15% більше порівняно з попереднім фінроком.