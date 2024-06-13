Green Deal

16:06 13.06.2024

Шурма: Ми розблокуємо фінансування проєктів відновлюваної енергетики та проєктів металургії із "зеленої" сталі

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Шурма: Ми розблокуємо фінансування проєктів відновлюваної енергетики та проєктів металургії із "зеленої" сталі

Україна має у своєму розпорядженні достатньо природних ресурсів для виробництва сонячної енергії, вітроенергетики та виробництва водню, єдиним обмеженням для цього є наявність фінансування, повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма на Конференції з відновлення України в Берліні.

За його словами, питання фінансування також стосується капіталомісткої сталеливарної галузі.

"Я не бачу жодних проблем. Просто ми можемо розблокувати інструменти для фінансування проєктів відновлюваної енергетики, ми обов'язково розблокуємо проєкти в металургійній промисловості, і це не буде вузьким місцем для реалізації проєктів "зеленої" сталі", - сказав Шурма.

Водночас він запевнив представників металургії, що в рамках переговорів України з ЄС позиція країни "за всіма ключовими продуктами, в яких ми бачимо фундаментальну конкурентну перевагу України, буде абсолютно принциповою, зокрема, для сталевої продукції це абсолютний наріжний камінь, який нам необхідний для повного вільного доступу на європейський ринок".

Заступник глави ОП відзначив наявність в Україні хороших можливостей для розвитку металургії. За його словами, у світі навряд чи можна знайти проєкти з дохідністю, вищою за 10%, тоді як в Україні є сильні фундаментальні фактори, майже кожен проєкт матиме двозначні цифри.

"Отже, ви ніде у світі не знайдете цих можливостей для бізнесу в сталеливарному та гірничодобувному секторі. Тому єдине питання полягає в тому, як знайти для цього фінансування", - уточнив заступник голови ОП. Водночас він додав, що фінансування не буде доступним у необхідному масштабі доти, доки не закінчиться війна і не буде надано гарантій безпеки, не буде отримано комерційне фінансування.

Держслужбовець зазначив, що якщо подивитися на структуру основної частини того чи іншого проєкту, то обладнання становитиме до 70% його вартості. При цьому обладнання для "зелених" металургійних проєктів виробляють і постачають із деяких країн, оскільки технологічних рішень у світовому масштабі небагато. Зокрема, це обладнання фірми Danieli (Італія), це SMS group у Німеччині, Primetals в Австрії, кілька корейських, японських постачальників, проте три європейські постачальники є ключовими.

При цьому Шурма закликав українські компанії розпочинати "зелену" трансформацію раніше, заздалегідь домовлятися про постачання відповідного обладнання.

На його думку, кредитним структурам необхідно змінювати свою політику в напрямі ризиків, що дасть змогу реалізовувати проєкти в Україні.

"Я думаю, що найближчими місяцями в цьому сегменті на нас чекають фундаментальні зміни. Це може бути першим хорошим кроком", - вважає держслужбовець.

Теги: #шурма #зелена_енергетика

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