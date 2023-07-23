ТЕО проєкту прокладання ЛЕП дном Чорного моря з Азербайджану в ЄС через Грузію буде готове восени - Алієв



Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) проєкту прокладання лінії електропередачі дном Чорного моря, який передбачає постачання "зеленої" енергії з Азербайджану в Європу через Грузію, буде представлено до листопада.

"У грудні минулого року було підписано угоду між Азербайджаном, Грузією, Угорщиною та Румунією, засвідчену Європейською комісією, про будівництво інтегрованої "зеленої" лінії електропередачі з Азербайджану в Європу дном Чорного моря. Роботи з розробки техніко-економічного обґрунтування вже розпочато. Очікуємо, що воно буде представлено, ймовірно, у вересні-жовтні", - сказав Алієв у Шуші.

17 грудня 2022 року Азербайджан, Грузія, Румунія та Угорщина підписали в Бухаресті угоду про стратегічне партнерство з будівництва підводного електричного кабелю Black Sea Energy потужністю 1000 МВт і протяжністю 1195 км. Кабель буде призначений для постачання "зеленої" електроенергії, виробленої в Азербайджані, через Грузію і Чорне море до Румунії для подальшого транспортування в Угорщину та решту Європи.

У червні було ухвалено рішення про приєднання Болгарії до цього проекту.

Прокладання кабелю займе 3-4 роки.

Європейська комісія планує надати 2,3 млрд євро на прокладання кабелю, який стане найдовшим у світі.