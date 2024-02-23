Шурма називає протокол НАЗК щодо нього "юридично нікчемним документом"

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма вважає, що складений Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) протокол щодо нього "неможливо захистити в жодному суді".

"Сьогодні НАЗК спробувало зробити мені неприємну несподіванку. Я отримав від них так званий протокол, а насправді — юридично нікчемний документ. Здивувався тому, як поважний орган міг опуститися до таких дурниць. Єдина мета його складання — це дискредитація мене як керівника та заподіяння шкоди моїй діловій репутації", - написав він у п'ятницю у фейсбуці.

"Я навіть не хочу витрачати час і не вважаю правильним виправдовуватися за нісенітниці, які там написані. Вже не раз подібні речі писали в замовних матеріалах. Упевнений, що набір слів, написаних у цьому документі, неможливо захистити в жодному суді", - написав також він.

Він висловив сподівання, що "після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі ця інституція почне боротися з корупцією, а не буде проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом".

Раніше НАЗК повідомило про протокол про адміністративні правопорушення щодо Шурми у зв'язку з порушенням ним вимог про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

"Складений НАЗК протокол щодо дій Ростислава Шурми направлено до суду. В разі визнання його винним суд може призначити покарання у вигляді штрафу, а дані про посадову особу буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - повідомило відомство на своєму сайті в п'ятницю.

За інформацією НАЗК, у 2022 році Шурма організував при ОП під своїм головуванням Комітет електроенергетики. "Маючи приватний інтерес у зазначеній сфері, Шурма не повідомив у визначеному законодавством порядку про наявний конфлікт інтересів та, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, брав участь в обговоренні та прийнятті на засіданнях комітету рішень, які стосувалися його приватного інтересу", - стверджують у відомстві.