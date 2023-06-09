Руйнування Каховської ГЕС може спричинити виведення з енергомережі майже 500 МВт ВДЕ-генерації - директор АСЕУ

Руйнування Каховської ГЕС і затоплення у зв'язку з цим великих територій спричинило пошкодження, за попередніми оцінками, щонайменше 500 МВт ВДЕ-потужностей у Миколаївській і Херсонській областях, зокрема й на тимчасово окупованій території, вважає керівник Асоціації сонячної енергетики (АСЕУ) Артем Семенишин.

"За попередніми оцінками, повністю або частково пошкоджені або наразі не можуть віддавати електроенергію до мережі щонайменше 500 МВт генерувальних потужностей із відновлюваних джерел енергії в Херсонській і Миколаївській областях, враховуючи велику гідроенергетику", - сказав Семенишин у коментарі "Енергореформі".

Він наголосив, що насамперед ідеться про 334 МВт потужності самої Каховської гідроелектростанції, яка не підлягає відновленню, а також про різного ступеню пошкодження через затоплення або підтоплення понад 150 МВт сонячних електростанцій, серед яких майже 130 МВт - це промислові наземні СЕС.

"Велика вода завдала колосальної шкоди деяким діючим сонячним станціям на півдні. Тривале перебування панельного і трансформаторного обладнання під водою призводить до значних пошкоджень генерувальних потужностей або загрози їх виходу з ладу надалі", - зазначив Семенишин.

Окрім того, за його словами, відключення електропідстанцій через затоплення унеможливлює видачу потужності й іншими мережевими СЕС, і це також завдає значних збитків Україні, яка змушена сьогодні імпортувати електроенергію.

"Звісно, всі пошкодження та збитки можна буде точно підрахувати значно пізніше, але вже очевидно, що ця катастрофа суттєво позначилася і на відновлювальній енергетиці в Україні", - наголосив директор АСЕУ.

Як повідомлялося, Міненерго заявило, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС пошкоджено дві промислові СЕС у Миколаївській області. Гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота зазначав, що для будівництва нової ГЕС на місці повністю зруйнованої Каховської потрібно щонайменше EUR1 млрд і п'ять років.

Затоплення призвело до відключення майже 200 ПС, через що приблизно 20 тис. споживачів у Херсонській області залишаються без світла.