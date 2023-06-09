Green Deal

09:31 09.06.2023

Руйнування Каховської ГЕС може спричинити виведення з енергомережі майже 500 МВт ВДЕ-генерації - директор АСЕУ

2 хв читати
Руйнування Каховської ГЕС може спричинити виведення з енергомережі майже 500 МВт ВДЕ-генерації - директор АСЕУ

Руйнування Каховської ГЕС і затоплення у зв'язку з цим великих територій спричинило пошкодження, за попередніми оцінками, щонайменше 500 МВт ВДЕ-потужностей у Миколаївській і Херсонській областях, зокрема й на тимчасово окупованій території, вважає керівник Асоціації сонячної енергетики (АСЕУ) Артем Семенишин.

"За попередніми оцінками, повністю або частково пошкоджені або наразі не можуть віддавати електроенергію до мережі щонайменше 500 МВт генерувальних потужностей із відновлюваних джерел енергії в Херсонській і Миколаївській областях, враховуючи велику гідроенергетику", - сказав Семенишин у коментарі "Енергореформі".

Він наголосив, що насамперед ідеться про 334 МВт потужності самої Каховської гідроелектростанції, яка не підлягає відновленню, а також про різного ступеню пошкодження через затоплення або підтоплення понад 150 МВт сонячних електростанцій, серед яких майже 130 МВт - це промислові наземні СЕС.

"Велика вода завдала колосальної шкоди деяким діючим сонячним станціям на півдні. Тривале перебування панельного і трансформаторного обладнання під водою призводить до значних пошкоджень генерувальних потужностей або загрози їх виходу з ладу надалі", - зазначив Семенишин.

Окрім того, за його словами, відключення електропідстанцій через затоплення унеможливлює видачу потужності й іншими мережевими СЕС, і це також завдає значних збитків Україні, яка змушена сьогодні імпортувати електроенергію.

"Звісно, всі пошкодження та збитки можна буде точно підрахувати значно пізніше, але вже очевидно, що ця катастрофа суттєво позначилася і на відновлювальній енергетиці в Україні", - наголосив директор АСЕУ.

Як повідомлялося, Міненерго заявило, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС пошкоджено дві промислові СЕС у Миколаївській області. Гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота зазначав, що для будівництва нової ГЕС на місці повністю зруйнованої Каховської потрібно щонайменше EUR1 млрд і п'ять років.

Затоплення призвело до відключення майже 200 ПС, через що приблизно 20 тис. споживачів у Херсонській області залишаються без світла.

Теги: #енергетика #вде #каховська_гес #асеу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:27 09.06.2023
Обстріли РФ затопленої Херсонщини можуть бути ще одним воєнним злочином - Боррель

Обстріли РФ затопленої Херсонщини можуть бути ще одним воєнним злочином - Боррель

11:21 09.06.2023
РФ підготувала нову інформаційну спецоперацію, щоб перекласти на Україну відповідальність за підрив греблі Каховської ГЕС, - ГУР

РФ підготувала нову інформаційну спецоперацію, щоб перекласти на Україну відповідальність за підрив греблі Каховської ГЕС, - ГУР

11:00 09.06.2023
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції - "Енергоатом"

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції - "Енергоатом"

10:25 09.06.2023
Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів - спецслужба

Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів - спецслужба

10:18 09.06.2023
ДСНС: На Херсонщині 46 населених пунктів підтоплені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

ДСНС: На Херсонщині 46 населених пунктів підтоплені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

10:10 09.06.2023
Київщина готова прийняти понад 3 тис. жителів Херсонської області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, - голова ОВА

Київщина готова прийняти понад 3 тис. жителів Херсонської області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, - голова ОВА

09:45 09.06.2023
Рівень Каховського водосховища знизився за добу на метр - до 11,74 м

Рівень Каховського водосховища знизився за добу на метр - до 11,74 м

20:31 08.06.2023
Зниження потужності ГЕС через підрив Каховської ГЕС компенсуватиме теплова генерація, щоб уникнути відключень

Зниження потужності ГЕС через підрив Каховської ГЕС компенсуватиме теплова генерація, щоб уникнути відключень

19:05 08.06.2023
Рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву" точку і сягнув уже 12,5 м

Рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву" точку і сягнув уже 12,5 м

18:57 08.06.2023
Столтенберг на позачерговому засіданні Комісії НАТО-Україна, скликаному через руйнування Каховської греблі, закликав союзників оперативно надати підтримку

Столтенберг на позачерговому засіданні Комісії НАТО-Україна, скликаному через руйнування Каховської греблі, закликав союзників оперативно надати підтримку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ зруйнувала 35 нафтобаз в Україні та завдала 3,3 млрд грн збитків довкіллю - Мінприроди

Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять майже 2 трлн грн

"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у Дністер, у м. Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів

ОСТАННЄ

Підрив Каховської ГЕС призведе до загибелі 55 тис. га лісів у Херсонській області - думка

Україна і Німеччина проведуть енергоаудит українських громад на EUR2 млн

Перша черга Тилігульської ВЕС, яку запущено в роботу, вироблятиме майже 400 тис. кВт-год е/е на рік - "ДТЕК"

"ДТЕК" має намір добудувати ще 384 МВт Тилігульської ВЕС і побудувати Полтавську ВЕС 650 МВт - гендиректор "ДТЕК ВДЕ"

Макрон роз'яснив на саміті G7 у Японії ініціативу нового фінансового пакту на захист клімату

"Укргідроенерго" та італійська We build підписали меморандум про співпрацю в будівництві ГЕС

РГК готується підключити до газових мереж 20 біометанових заводів

Вінниця планує компенсувати малому та середньому бізнесу вартість встановлених об'єктів ВДЕ-генерації - заступник мера

"Нафтогаз" призупинив будівництво першої у Львові ТЕЦ на трісці

Альтернативні джерела забезпечать до 77% потреб Тростянця в енергії - майстер-план

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА