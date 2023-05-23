Україна і Німеччина проведуть енергоаудит українських громад на EUR2 млн

Україна і Німеччина розпочинають проєкт "Поновлювані джерела енергії для стійкої України - R2U" для українських громад обсягом приблизно EUR2 млн, повідомило Міністерство енергетики у телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, у рамках проєкту, розрахованого на 18 місяців, буде відібрано до 20 громад, у яких буде проведено енергоаудит будівель критичної інфраструктури для подальшого оснащення поновлюваними джерелами енергії.

У Міненерго акцентували, що це перший етап реалізації домовленостей, підписаних раніше в Києві міністром енергетики України Германом Галущенком і віцеканцлером ФРН Робертом Габеком для поглиблення німецько-українського енергетичного партнерства з акцентом на "зелене" відновлення енергетики України.

Деталі запуску проєкту під час онлайн-презентації обговорили заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков, представники проєкту R2U, GIZ Україна та інших залучених організацій, пояснили в міністерстві.

За словами Демченкова, наведеними в релізі, під час реалізації проєктів із відновлення українських громад за допомогою відновлюваної енергетики, особлива увага приділятиметься сільським, вугільним і найбільш постраждалим від війни регіонам.

Він додав, що здобутий досвід буде використано для подальшого розширення масштабів, тиражування та створення аналогічних проєктів.

У Міністерстві нагадали, що за підтримки Європейської Комісії, зокрема, єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, Україна в рамках першого етапу проєкту з оснащення сонячними панелями будівель критичної інфраструктури, зокрема, українських лікарень отримає 5,7 тис. таких панелей італійської компанії Enel по 350 Вт кожна загальною потужністю майже 2 МВт.

Як повідомлялося, рішення про отримання сонячних панелей для критичної інфраструктури України від Європи Галущенко обговорював під час онлайн-зустрічі з Кадрі Сімсоном і генеральним директором компанії Enel Франческо Старас на початку березня цього року.