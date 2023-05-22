Green Deal

16:51 22.05.2023

"ДТЕК" має намір добудувати ще 384 МВт Тилігульської ВЕС і побудувати Полтавську ВЕС 650 МВт - гендиректор "ДТЕК ВДЕ"

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"ДТЕК" має намір добудувати ще 384 МВт Тилігульської ВЕС і побудувати Полтавську ВЕС 650 МВт - гендиректор "ДТЕК ВДЕ"

Енергохолдинг "ДТЕК" після запуску в роботу першої черги Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт має намір реалізувати ще низку проєктів з будівництва ВЕС, зокрема в Полтавській області, повідомив гендиректор "ДТЕК ВДЕ" Олександр Селищев.

"Якщо буде підтримка наших виробників обладнання (Vestas - ЕР), ми плануємо побудувати ще 384 МВт Тилігульської ВЕС. Ми розуміємо, що ці МВт дуже потрібні країні. Для цього потрібно знайти EUR450 млн", - сказав він на пресконференції з нагоди відкриття першої черги Тилігульської ВЕС 19 травня.

За його словами, компанія в пошуку коштів працює з торгово-експортними агентствами, відповідними фондами та банками.

"Думаю, 3-6 місяців знадобиться на вирішення цього питання", - поділився прогнозами Селищев, уточнивши, що приблизно 30% фінансування планує спрямувати на будівництво Тилігульської ВЕС власник "ДТЕК" Рінат Ахметов.

Крім того, глава "ДТЕК ВДЕ" зазначив, що компанія в очікуванні фінансування готується вирішити логістичні питання, зокрема великих компонентів вітротурбін, ухвалюють рішення щодо завершення частини інфраструктурних робіт уже цього літа, "але питання фінансування виходить на перший план".

"Є команда, ми готові будувати з Vestas (виробник турбін – ІФ-У), FairWind (компанія з монтажу та обслуговування вітроелектроустановок). Усі готові брати участь. Технічний ресурс є", - запевнив керівник "ДТЕК ВДЕ".

Крім того, він зазначив, що разом із НЕК "Укренерго" компанія опрацьовує ТЕО проєкту Тилігульська ВЕС-2 потужністю 70 МВт, а також цього року розпочала девелопмент проєкту будівництва Полтавської ВЕС 650 МВт.

"Щодо Полтавської ВЕС ми активно працюємо над вітромоніторингом, шукаємо землю, тобто ми активно увійшли в цю першу фазу проєкту. До кінця наступного року завершимо девелопмент, у 2025 році або трохи пізніше побудуємо саму ВЕС", - поділився планами Селищев.

Як повідомлялося, "ДТЕК" у середині травня запустив у роботу останню, 19-ту вітротурбіну першої черги Тилігульської ВЕС 114 МВт. Під час війни було побудовано 13 із 19 турбін, ще шість компанія встигла побудувати до повномасштабного вторгнення.

Теги: #енергетика #дтек #вес #вде

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