"Укргідроенерго" та італійська We build підписали меморандум про співпрацю в будівництві ГЕС

ПрАТ "Укргідроенерго" та італійська We build підписали меморандум про співпрацю у спорудженні гідроелектростанцій протягом найближчих трьох років.

"Нещодавно у Римі під час конференції з відновлення України відбулося підписання Меморандуму між компанією We Build та "Укргідроенерго" про співробітництво у будівництві гідроелектростанцій", - повідомила компанія в п'ятницю.

Як поінформували в ПрАТ, у документі йдеться про зацікавленість сторін співпрацювати протягом наступних трьох років у будівництві нових потужностей.

"У рамках співпраці передбачено сприяння впровадженню сучасних енергоефективних і безвуглецевих технологій під час післявоєнної відбудови України, підтримку розвитку гідроенергетики в Україні", - зазначили в "Укргідроенерго".

Як повідомлялося, компанія серед пріоритетних завдань ставить добудову Дністровської ГАЕС і спорудження Канівської ГАЕС.

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра і Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 6208,3 МВт.