"Нафтогаз" призупинив будівництво першої у Львові ТЕЦ на трісці

НАК "Нафтогаз України" відмовився від реалізації проєкту з будівництва першої у Львові потужної ТЕЦ на біопаливі вартістю 1 млрд грн¸ розпочатого за часів керівництва компанією Юрія Вітренка, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"На превеликий жаль, ми не знайшли підтримки з боку "Нафтогазу" в реалізації цього проєкту, тому наразі цей процес призупинено. Всю свою енергію ми спрямовуємо, зокрема, на будівництво заводу з переробки відходів", - сказав він кореспонденту "Енергореформи" в кулуарах зустрічі високого рівня "Угода мерів в Україні: плануємо сталий розвиток разом" у Львові в середу.

Водночас Садовий зазначив, що з міського бюджету на проєкт будівництва ТЕЦ гроші не виділяли. "Це була ініціатива колишнього глави "Нафтогазу" (Юрія Вітренка - ЕР), але сьогодні керівництво компанії має іншу думку щодо таких проєктів в Україні", - пояснив мер Львова.

Водночас він звернув увагу, що серед іншого у Львові є станція компостування відходів, реалізуються й інші екопроєкти, спрямовані на зниження викидів СО2.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року НАК "Нафтогаз України" спільно з Львівською міськрадою розпочав реалізацію проєкту будівництва ТЕЦ на трісці, яку планувалося запустити в роботу до лютого 2023 року.

Як сказав тоді Вітренко, вартість проєкту для компанії обійдеться приблизно в 1 млрд грн.

Садовий, зі свого боку, зазначив, що для міста це буде перша потужна ТЕЦ на альтернативному паливі, яка покриватиме близько чверті його потреб у теплі. "Ми планували такий проєкт з ЄБРР давно, але за їхніми класичними процедурами змогли б його розпочати лише наступного року. Але російська агресія настільки активізувала розумовий процес, що ми вийшли на домовленості з "Нафтогазом", - пояснював він.

Такі проєкти планувалися і в інших містах: за Вітренка "Нафтогаз" заявляв про намір побудувати щонайменше дев'ять ТЕС і біокотелень у восьми регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної.

За словами Садового, будівництво у Львові сміттєпереробного заводу заплановано завершити до кінця поточного року. Роботи виконано на 25%.

"Угода мерів в Україні: плануємо сталий розвиток разом" - наймасштабніший у світі рух щодо клімату та енергії, що розпочався в Євросоюзі 2008 року. Наразі ініціатива об'єднує 11 тис. місцевих та регіональних органів влади у 55 країнах світу. На сьогодні майже 300 українських громад долучилися до цього кліматичного руху. Вони розробили 180 планів дій, спрямованих на вирішення енергетичних і кліматичних проблем. Підписанти угоди в Україні зобов'язалися скоротити викиди СО2 на понад 25 млн тонн на рік.