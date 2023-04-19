Green Deal

14:52 19.04.2023

Зупинка роботи останніх АЕС у Німеччині викликала обурення вчених-кліматологів - CNBC

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Зупинка роботи останніх АЕС у Німеччині викликала обурення вчених-кліматологів - CNBC

Німеччина минулими вихідними, як і планувалося, припинила роботу останніх трьох АЕС, які діяли в країні.

Цей крок був очікуваним, проте він розглядається як удар по захисникам клімату, які підтримують ядерну енергію як чисте джерело електроенергії із нульовим викидом вуглецю, пише CNBC.

ФРН оголосила про плани поетапної відмови від ядерної енергетики ще 2011 року. Восени минулого року, коли конфлікт в Україні обмежив доступ до енергії в Європі, Німеччина вирішила продовжити роботу атомних електростанцій "Ізар 2" (Isar 2), "Неккарвестхайм 2" (Neckarwestheim 2) та "Емсланд" (Emsland) на кілька місяців, але максимум до середини квітня 2023 року.

Ці три АЕС забезпечували електрикою понад 10 млн домогосподарств країни, тобто приблизно чверть населення.

"Це дуже розчаровує, коли таке працююче 24 години 7 днів на тиждень безпечне низьковуглецеве джерело енергії, як ядерна енергія, було доступне і могло продовжувати працювати ще 40 років, - сказав CNBC прессекретар Всесвітньої ядерної асоціації Генрі Престон. - Атомна промисловість Німеччини перебуває на рівні світових стандартів. Усі три реактори, роботу яких зупинили на вихідних, працювали дуже добре".

Група відомих учених, зокрема два нобелівські лауреати та професори з Массачусетського технологічного інституту та Колумбійського університету, звернулися із закликом залишити реактори у робочому стані у відкритому листі, опублікованому на сайті групи захисту ядерної енергії RePlaneteers.

"Зважаючи на загрозу, яку зміна клімату становить для життя на нашій планеті, і очевидної енергетичної кризи, в якій опинилися Німеччина і Європа через відсутність російського природного газу, ми закликаємо вас продовжити експлуатацію останніх німецьких АЕС", - йдеться в документі.

Вироблення електроенергії на АЕС не створює парникових газів. І оскільки глобальні зусилля щодо реагування на зміну клімату, як і раніше, не досягають цілей зі скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу, ядерна енергетика знову привертає увагу.

"Очевидно, що багато людей в ядерній галузі розчаровані тим, що уряд, який дуже дбає про зміну клімату, закриває величезні джерела електроенергії із нульовим викидом вуглецю", - сказав професор інновацій та державної політики Каліфорнійського університету у Сан-Дієго Девід Віктор.

Його думку підтримує Ханс фон Шторх, дослідник клімату з Інституту прибережних досліджень у Гестхахті (Німеччина), який підписав відкритого листа.

"Це рішення хоч і законне, але не мудре, - заявив він CNBC. - Ця відмова від атомної енергетики - за працюючих АЕС - призводить до збільшення викидів парникових газів у Німеччині, хоча, згідно з іншим політичним рішенням, пріоритет має мати швидку декарбонізацію".

"Для мене як для вченого-кліматолога все це незбагненно", - додав він.

Теги: #аес #німеччина

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