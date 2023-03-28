Green Deal

16:21 28.03.2023

Рада ЄС ухвалила скоротити на 100% викиди автомобілями CO2 з 2035 року

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Рада ЄС ухвалила скоротити на 100% викиди автомобілями CO2 з 2035 року

Рада ЄС ухвалила у вівторок постанову щодо суворіших стандартів викидів CO2 для нових легкових автомобілів та легких вантажівок, щоб домогтися стовідсоткового скорочення таких викидів з 2035 року.

"Я рада бачити, що ЄС виконує свої обіцянки щодо пакета Fit for 55 (кліматичного плану Євросоюзу щодо скорочення викидів парникових газів до 2030 року до 55% порівняно з 1990 роками – ІФ-У). Нові правила відкриють можливості для передових технологій і створять імпульс для інвестицій у майбутнє, вільне від викопних видів палива", - заявила міністр клімату та навколишнього середовища Швеції, що головує в Раді ЄС, Роміна Пурмохтарі.

Ухвалена постанова визначає такі цілі: скорочення викидів CO2 на 55% для нових легкових автомобілів та на 50% для нових легких вантажівок з 2030 до 2034 року порівняно з рівнями 2021 року. З 2035 року – 100% скорочення викидів CO2 для цих обох видів автотранспорту.

Як пояснюють у Брюсселі, нові правила передбачають скорочення викидів від автомобільного транспорту, на який припадає найбільша частка викидів у транспортному секторі, та забезпечують цілеспрямований імпульс для автомобільної промисловості, щоб "перейти до мобільності з нульовим рівнем викидів, забезпечуючи при цьому постійні інновації у галузі".

Теги: #авто #єс #викиди

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