Green Deal

19:03 03.03.2023

Ухвалення в ЄС нових стандартів щодо викидів вуглекислого газу для автомобілів відкладається

2 хв читати
Ухвалення в ЄС нових стандартів щодо викидів вуглекислого газу для автомобілів відкладається

Ухвалення Євросоюзом нових стандартів щодо викидів вуглекислого газу для легкових автомобілів та автобусів відкладається на пізніший термін через протидію Німеччини, деяких інших країн і правоцентристського крила європейських законодавців, повідомило представництво Швеції, яка головує в Раді ЄС.

"Голосування (спочатку заплановане на наступний тиждень - ІФ-У) відбудеться на пізнішому засіданні Ради (ЄС)", - заявило шведське головування в п'ятницю, зазначивши, що дату ще не призначено.

Минулого року законодавці ЄС та уряди країн - членів союзу домовилися, що виробники мають скоротити викиди в нових автомобілів на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 2021 року і на 100% - у 2035 році. Фактично це означає, що продаж нових автомобілів, які працюють на вуглеводневому паливі, як-от нафтопродукти, буде заборонено.

Деякі країни, зокрема Німеччина, звернулися до Єврокомісії (ЄК) з проханням зробити виняток для автомобілів, що працюють на "екологічному паливі". Його можна виробляти з відновлюваних джерел енергії та вуглецю, що виділяється з повітря. Однак ЄК поки що мовчить.

Правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), найбільша фракція Європарламенту, виступає проти заборони і закликає до цього уряди країн союзу.

Головний парламентер ЄНП з цієї проблеми Єнс Гізеке мотивує позицію консерваторів тим, що заборона заважатиме інноваціям, призведе до втрати тисяч робочих місць і до занепаду найважливішої галузі європейської промисловості.

"Світ продовжить їздити на автомобілях із двигунами внутрішнього згоряння. Наше завдання - зробити їх максимально ефективними з погляду викидів CO2, а не забороняти. Екологічні види палива можуть допомогти", - сказав Гізеке.

Іншої думки європейські "зелені". Їхній лідер у Європарламенті Філіп Ламбер вважає, що це не має бути темою продовження дебатів. Німеччина вже погодилася на поетапну відмову від двигунів внутрішнього згоряння, і в Брюсселі це вже вирішено. Німеччина має залишатися надійним європейським партнером, зазначив він у заяві, розісланій журналістам.

Теги: #єс #ситуація #викиди #стандарти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:15 03.03.2023
ЄС сподівається, що Китай не постачатиме зброю Росії

ЄС сподівається, що Китай не постачатиме зброю Росії

07:57 03.03.2023
ЄС опрацьовує три паралельні треки для продовження поставок боєприпасів Україні та спільних закупівель в арсенали країн-членів

ЄС опрацьовує три паралельні треки для продовження поставок боєприпасів Україні та спільних закупівель в арсенали країн-членів

07:42 03.03.2023
Є шанс, що питання початку переговорів Брюсселя з Києвом про членство в ЄС буде на порядку денному до кінця нинішнього року - європейський дипломат

Є шанс, що питання початку переговорів Брюсселя з Києвом про членство в ЄС буде на порядку денному до кінця нинішнього року - європейський дипломат

21:27 02.03.2023
Сигнали Саудівської Аравії Києву набагато цікавіші за китайські мирні ініціативи

Сигнали Саудівської Аравії Києву набагато цікавіші за китайські мирні ініціативи

21:27 02.03.2023
Байден і фон дер Ляєн обговорять співпрацю з підтримки України та запровадження санкцій проти РФ

Байден і фон дер Ляєн обговорять співпрацю з підтримки України та запровадження санкцій проти РФ

16:45 02.03.2023
ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення 11-го пакета санкцій проти РФ - МЗС України

ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення 11-го пакета санкцій проти РФ - МЗС України

07:50 02.03.2023
ЄС запропонує план щодо збільшення поставок боєприпасів Києву

ЄС запропонує план щодо збільшення поставок боєприпасів Києву

19:41 01.03.2023
Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

17:07 01.03.2023
Єврокомісія дозволила експорт до ЄС українського посадкового матеріалу яблуні, сливи та аличі

Єврокомісія дозволила експорт до ЄС українського посадкового матеріалу яблуні, сливи та аличі

21:29 28.02.2023
Німеччина погрожує не підтримати ідею ЄС про заборону на продаж автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння

Німеччина погрожує не підтримати ідею ЄС про заборону на продаж автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у Дністер, у м. Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів

Україна на СОР27 вперше матиме свій павільйон і представить низку пов'язаних із війною ініціатив – глава Мінприроди

Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи – Зеленський

ОСТАННЄ

"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

Теплова та біогазова станції, котельні та відновлення пошкоджених об’єктів - Energy Group підбили підсумки року повномасштабної війни

Жидачівський ЦПК першим в Україні розпочав випуск офісного паперу з макулатури - комбінат

Уряд Німеччини збільшує підтримку України для розвитку кліматичної політики та захисту біорізноманіття - Мінприроди

"ДТЕК ВДЕ" викупить євробонди на EUR15,83 млн

Україна може вийти на торгівлю квотами на викид парникових газів у 2024-2025рр.

Європа віддасть КНР роль балансувального покупця ЗПГ, до 2030 р. їй знадобиться 140 млн т ЗПГ - Shell

Європарламент проголосував за нульовий викид CO2 для нових легкових автомобілів та легких вантажівок до 2035р.

DGNB Akademie проведе тренінг сталого будівництва у Львові

Кабмін зареєстрував законопроєкти щодо впровадження нової моделі підтримки просьюмерів та реєстру гарантій походження е/е з ВДЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА