Ухвалення в ЄС нових стандартів щодо викидів вуглекислого газу для автомобілів відкладається
Ухвалення Євросоюзом нових стандартів щодо викидів вуглекислого газу для легкових автомобілів та автобусів відкладається на пізніший термін через протидію Німеччини, деяких інших країн і правоцентристського крила європейських законодавців, повідомило представництво Швеції, яка головує в Раді ЄС.
"Голосування (спочатку заплановане на наступний тиждень - ІФ-У) відбудеться на пізнішому засіданні Ради (ЄС)", - заявило шведське головування в п'ятницю, зазначивши, що дату ще не призначено.
Минулого року законодавці ЄС та уряди країн - членів союзу домовилися, що виробники мають скоротити викиди в нових автомобілів на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 2021 року і на 100% - у 2035 році. Фактично це означає, що продаж нових автомобілів, які працюють на вуглеводневому паливі, як-от нафтопродукти, буде заборонено.
Деякі країни, зокрема Німеччина, звернулися до Єврокомісії (ЄК) з проханням зробити виняток для автомобілів, що працюють на "екологічному паливі". Його можна виробляти з відновлюваних джерел енергії та вуглецю, що виділяється з повітря. Однак ЄК поки що мовчить.
Правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), найбільша фракція Європарламенту, виступає проти заборони і закликає до цього уряди країн союзу.
Головний парламентер ЄНП з цієї проблеми Єнс Гізеке мотивує позицію консерваторів тим, що заборона заважатиме інноваціям, призведе до втрати тисяч робочих місць і до занепаду найважливішої галузі європейської промисловості.
"Світ продовжить їздити на автомобілях із двигунами внутрішнього згоряння. Наше завдання - зробити їх максимально ефективними з погляду викидів CO2, а не забороняти. Екологічні види палива можуть допомогти", - сказав Гізеке.
Іншої думки європейські "зелені". Їхній лідер у Європарламенті Філіп Ламбер вважає, що це не має бути темою продовження дебатів. Німеччина вже погодилася на поетапну відмову від двигунів внутрішнього згоряння, і в Брюсселі це вже вирішено. Німеччина має залишатися надійним європейським партнером, зазначив він у заяві, розісланій журналістам.