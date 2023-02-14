Європарламент проголосував за нульовий викид CO2 для нових легкових автомобілів та легких вантажівок до 2035р.

Європарламент на пленарній сесії у вівторок у Страсбурзі затвердив мету нульового викиду CO2 для нових легкових автомобілів і легких вантажівок до 2035 року в рамках плану Fit for 55 - скорочення до 2030 року викидів до ЄС не менше ніж на 5 із рівнями 1990-х років.

За угоду, досягнуту Європарламентом із Радою ЄС у грудні 2022 року, проголосували 340 євродепутатів, 279 висловилися проти, 21 парламентар утримався.

Ця угода також включає проміжні цілі щодо скорочення викидів на 2030 рік (55% для легкових автомобілів та 50% для легких вантажівок) та нову методологію оцінки викидів CO2 протягом усього життєвого циклу транспортного засобу.

Таку методологію Єврокомісія має подати до 2025 року.

"Кожні два роки, починаючи з кінця 2025 року, комісія публікуватиме звіт з оцінкою прогресу на шляху до дорожньої мобільності з нульовим рівнем викидів", - зазначається у комюніке Європарламенту за підсумками затвердження нової екологічної мети Євросоюзу.