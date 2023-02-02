ЄС закликає Україну продовжити зусилля щодо декарбонізації та підготовки до торгівлі викидами

Фокус-діалог ЄС та України щодо Європейської зеленої угоди та зеленого переходу через війну поставлено на паузу: коли Україна буде готова, Брюссель зможе поновити його, щоб підтримати процес відновлення, але вже зараз закликає Київ відновити роботу щодо погодження з екологічними та стійкими цілями, заявив єврокомісар з навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічус.

"Ми запрошуємо Україну продовжувати зусилля з декарбонізації в рамках Енергетичного співтовариства та дорожньої карти декарбонізації, маючи більш чітку відданість досягненню цілей NDC (визначений на національному рівні внесок – ВНРВ) і шляхи до кліматичної нейтральності", – сказав він на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії в четвер.

Синкявічус також закликав Україну затвердити довгострокову стратегію розвитку щодо зниження викидів у рамках або на додачу до плану реконструкції та погодити прийняті правила управління, зокрема Національний кліматичний і енергетичний план та систему моніторингу його реалізації.

Він зазначив, що ціноутворення на вуглець важливе для декарбонізації. "Ми запрошуємо Україну запровадити систему моніторингу, звітності та перевірки на рівні встановлення як перший крок до створення ETS (система торгівлі квотами на викиди).

Єврокомісар зазначив, що Угода про асоціацію України з ЄС містить розділ про довкілля та список директив, до яких Україна має наблизитися, і це не найпростіша частина.

"Україна досягла значного прогресу в багатьох сферах, таких як оцінка впливу на навколишнє середовище, управління водними ресурсами, управління відходами, що є значним досягненням. Ми справді вражені цим значним прогресом, тому що законодавство вже ухвалено в парламенті, але вам, звісно, знадобляться додаткові зусилля, щоб узгодити, мінімізувати звинувачення та забезпечити участь громадськості у прийнятті рішень", – підсумував Синкявічус.