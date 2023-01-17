Green Deal

15:34 17.01.2023

За останній тиждень "ДТЕК" відновив електропостачання 41 тис. побутових абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

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За останній тиждень "ДТЕК" відновив електропостачання 41 тис. побутових абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

 З 9 до 15 січня енергетики "ДТЕК" повернули світло 41 тисячі сімей, що залишилися без електропостачання через ворожі обстріли в Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

"Загалом з 9 до 15 січня фахівці операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" відновили роботу електромереж для 41 тисяч сімей у 92 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей", - йдеться в документі.

Як поінформували в "ДТЕК", з початку повномасштабного вторгнення енергетики відновили електропостачання вже 6,7 млн клієнтів, при цьому деяким з них - вже десятки разів через регулярні атаки ворога.

"Енергетики докладають усіх зусиль, щоб оперативно повертати світло всім постраждалим, щойно отримують дозвіл на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ", - наголосили в енергохолдингу.

Станом на 16 січня у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях, оператори системи розподілу яких входять до складу "ДТЕК Мережі", діють екстрені відключення.

"Енергетики просять помірно споживати електроенергію: користуватися енергоємними побутовими приладами почергово, вимикати з розетки прилади, що не використовуються", - звернулися до споживачів у "ДТЕК".

Теги: #енергетика #дтек

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