Уряд України орієнтуватиметься на відновлювану енергетику та децентралізовану енергосистему

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд має намір активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики.

"Актуальними залишаються плани декарбонізації енергетики та "зеленої" трансформації. Війна зробила ці виклики ще більш нагальними", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, уряд активніше використовуватиме потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій.

"Російські атаки штовхають нас до докорінної реформи — побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш уразливою до ворожих нападів. Йдеться про створення мініелектростанцій та малих об'єктів генерації, імплементованих у наявну енергосистему", - заявив Шмигаль.

Також у 2023 році, за його словами, буде створено законодавчу базу, щоб реформувати Державней резерв, зокрема це питання стосується формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів із метою забезпечення безперервного її постачання на внутрішній ринок.

"Держава продовжить інвестувати у збільшення власного видобутку газу для того, щоб забезпечити в цьому питанні повну енергетичну незалежність", - підсумував він.