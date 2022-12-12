Rivian відмовився від створення СП із Mercedes для виробництва електрофургонів у Європі

Американський виробник електромобілів Rivian Automotive відмовився від створення спільного підприємства із німецьким автоконцерном Mercedes-Benz Group AG для випуску електрофургонів у Європі.

"Ми вирішили зупинити переговори з Mercedes-Benz Vans з питань меморандуму, який був підписаний раніше цього року та передбачав спільне виробництво електричних фургонів у Європі", - заявив глава Rivian Ар-Джей Скарінж.

"Наразі ми вважаємо, що зосередження уваги на споживчому та комерційному бізнесі представляє найбільш привабливі короткострокові можливості для підвищення вартості Rivian", - додав Скарінж.

Водночас Rivian зазначила, що залишається відкритою для співпраці з Mercedes у майбутньому, коли настане "відповідний час". Rivian та Mercedes оголосили про плани створення СП у вересні.

Компанія Mercedes в окремому пресрелізі повідомила, що рішення Rivian не вплине на стратегію електрифікації продукції компанії та плани нарощування виробництва на заводі в польському місті Явор.

Акції Mercedes втрачають у ціні 0,6% на торгах у Франкфурті у понеділок. Папери Rivian дешевшають на 4,1% під час попередньої сесії у Нью-Йорку.