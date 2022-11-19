Green Deal

14:14 19.11.2022

Делегації на конференції ООН з клімату, як і раніше, не можуть узгодити фінальний документ - ЗМІ

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Делегації на конференції ООН з клімату, як і раніше, не можуть узгодити фінальний документ - ЗМІ

Учасники переговорів з проблеми клімату на Конференції ООН COP27 в Єгипті в суботу поки що не можуть узгодити підсумковий документ, повідомляє Associated Press.

Агентство відзначає з посиланням на учасників переговорів, що розбіжності зберігаються з цілої низи ключових питань – як-от тема фондів для допомоги найбіднішим країнам, що сильно страждають від наслідків потепління клімату.

Спочатку передбачалося, що фінальний документ буде готовий в п'ятницю. Однак у результаті переговори довелося продовжити на добу в надії на те, що учасники все ж зможуть прийти до консенсусу.

Теги: #оон #клімат

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