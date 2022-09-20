Green Deal

16:23 20.09.2022

ВР просить міжнародні інституції утворити місію для фіксації екологічних збитків, завданих Україні російською агресією

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ВР просить міжнародні інституції утворити місію для фіксації екологічних збитків, завданих Україні російською агресією

Верховна Рада просить міжнародні інституції створити спеціальну екологічну моніторингову місію для фіксації екологічної шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ на території України.

Відповідну постанову №7504 про звернення Верховної Ради до Генеральної Асамблеї ООН, Програми ООН з охорони навколишнього середовища, Європейського парламенту, Європейської комісії, парламентів та урядів держав-членів Генасамблеї ООН щодо утворення спеціальної екологічної моніторингової місії для фіксації екологічної шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ на території України, підтримав 321 парламентарій на засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомив парламентар Ярослав Железняк у телеграмі-каналі.

Народні депутати просять невідкладно під егідою міжнародних організацій утворити спеціальний орган з екологічного моніторингу, забезпечити його роботу в Україні та перевірити вже зафіксовані українською владою заподіяні Російською Федерацією екологічні та пов'язані з ними злочини.

Українські парламентарі просять надати спеціальному органу з екологічного моніторингу мандат ООН на проведення таких дій.

У зверненні наголошується, що для фіксації екологічних збитків в Україні на базі Державної екологічної інспекції створено оперативний штаб із фіксації, формування єдиного реєстру таких екологічних збитків і розрахунку заподіяної шкоди.

"На дату цього звернення оперативним штабом внесено до Єдиного реєстру екологічних збитків уже понад 300 зафіксованих випадків екологічної шкоди, розраховано понад 5 млрд грн збитків, завданих екології", - наголошується у зверненні.

 

Теги: #рада #війна #екологія

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