Включення Європарламентом атомної енергетики та газу до "зеленої" таксономії дасть змогу ЄС відмовитися від російських енергоносіїв - міністр енергетики

Ухвалення Європейським парламентом рішення Єврокомісії про включення атомної енергетики та газу до "зеленої" таксономії зміцнить енергетичну безпеку Європи і дасть змогу країнам ЄС відмовитися від російських енергоносіїв, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

"Я щиро вдячний Європейській комісії та особисто єврокомісару з енергетики Кадрі Сімсон за рішучість та дієву підтримку України на шляху до енергетичної незалежності", - написав міністр.

За його словами, в умовах війни Росії не лише проти України, а й проти всього цивілізованого світу необхідні рішення, які полегшать перехід від викопного палива до чистих джерел енергії і дадуть змогу звільнитися від впливу країни-агресора.

"Продовження використання атомних потужностей окремих європейських країн дасть змогу значно зменшити залежність від російських енергоносіїв", - зазначив Галущенко.

У свою чергу для України визнання атомної енергетики "зеленою" відкриє можливість ширшого інвестування у будівництво нових енергоблоків за інноваційними технологіями.

"Це означає, що українська енергетика стане більш вуглецево-нейтральною, а завдяки збільшенню експорту до Європи ми допоможемо декарбонізувати і європейський енергомікс", - наголосив глава профільного відомства.

Він також висловив упевненість, що визнання газу як перехідного виду палива від викопних енергоресурсів до відновлюваних джерел енергії є не менш важливим чинником для зміцнення енергетичної безпеки європейського континенту.

"Інвестиції в українську газотранспортну систему, яка на сьогодні переважно орієнтована на транзит газу з Росії, допоможуть розвинути газову інфраструктуру для постачання з інших регіонів", - сказав Галущенко.

Він нагадав, що Україна має значні запаси газу і на суходолі, і на шельфі Чорного моря.

"І ще один аспект - розвиток інфраструктури для LNG. Будівництво LNG-терміналів сприятиме диверсифікації постачання газу і до України, і до країн Європи", - доповнив міністр.

Розвиток інфраструктури для зберігання газу підвищить надійність газопостачання у пікові періоди, наприклад, в опалювальний сезон, та знизить цінові коливання на ринку, які останнім часом спричинені агресивною політикою кремля, резюмував Галущенко.