Швейцарія інвестуватиме в українські проєкти щодо пом'якшення впливу кліматичних змін – глава Мінприроди

Швейцарія інвестуватиме у державні та приватні проєкти зі скорочення викидів парникових газів у різних сферах діяльності України – інфраструктури, будівництва, транспорту, енергетики.

Відповідних домовленостей досягнуто між міністром довкілля Швейцарії Симонеттою Соммаруга та міністром захисту довкілля України Русланом Стрільцем під час Ukraine Recovery Conference у Лугано (Швейцарія).

"Ми зробили перший практичний крок для впровадження Україною ринкових механізмів кліматичної угоди, створення нових каналів кліматичного фінансування в Україні та стимулів "зеленого" розвитку для українського бізнесу...Переконаний, що угода між нашими урядами є гарним стартом для "зеленого" повоєнного відновлення України та досягнення кліматичних цілей у рамках Паризької угоди", - написав міністр у фейсбуці у понеділок.

Стрілець уточнив, що Україна зобов'язалася надати Швейцарії верифіковані результати скорочення викидів вуглецю в атмосферу замість отриманих інвестицій.