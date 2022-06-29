ЄС зробив ще один крок до відмови від теплових двигунів автомобілів

Рада ЄС з питань навколишнього середовища схвалила минулої ночі проєкт Єврокомісії (ЄК) щодо скорочення до нуля викидів CO2 від нових автомобілів з 2035 року.

"Це великий виклик для нашої автомобільної промисловості", - заявила французький міністр енергетичного переходу Аньєс Паньє-Рюнаше, яка головувала у вівторок у Раді ЄС.

Цю пропозицію погодили 27 держав-членів Євросоюзу в рамках кліматичного плану "Fit for 55", який передбачає, що скорочення викидів парникових газів до 2030 року має становити 55% порівняно з 1990-ми роками. До 2050 року планується дійти кліматичної нейтральності.

"Тепер рада готова вести переговори з Європейським парламентом щодо укладання пакета, тим самим ставлячи Європейський Союз як ніколи раніше в авангард боротьби зі зміною клімату", - сказала Паньє-Рюнаше.

ЄК висунула у липні 2021 року пропозицію щодо припинення з 2035 року продажу в ЄС автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами. Ця пропозиція є однією з важливих складових для досягнення цілі щодо вуглецевого нейтралітету до 2050 року.

На прохання низки країн, зокрема Німеччини та Італії, Рада ЄС погодилася на можливе допущення в майбутньому альтернативних технологій, як-от синтетичне паливо та версії гібридних перезаряджувальних двигунів, за умови, якщо це просуватиме до поставленої мети щодо повного усунення викидів автомобілями парникових газів.

Тепер узгоджені Радою ЄС заходи обговорюватимуть з Європейським парламентом, який також ухвалив свою постанову за пропозицією ЄК.