Green Deal

15:31 24.06.2022

Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

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Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

Україна підписала з Європейським Союзом угоду про приєднання до міжнародної екологічної програми LIFE, бюджет якої на 2021-2027 роки на проєкти із захисту довкілля становить EUR5,43 млрд, повідомило міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі у п'ятницю, угоду підписали міністр захисту навколишнього середовища України Руслан Стрілець та комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініус Сінкявичюс.

"Україна отримала від Євросоюзу велику підтримку та колосальні можливості не лише для відновлення довкілля після збройної агресії Росії, а й для відновлення живої природи в Україні. Це те, на що ніколи не вистачало коштів. LIFE – це потужний фінансовий інструмент країн-учасниць. Це велика довіра до України", – наголосив Стрілець, слова якого цитує пресслужба міністерства.

За його словами, міністерство вже має понад 15 конкретних пропозицій, які будуть оформлені у відповідні проекти для подання на розгляд програми LIFE.

За словами Віргініуса Синкявичюса, діяльність у рамках програми "LIFE" буде спрямована насамперед на регенерацію "замінованих та знищених" лісів та ліквідацію сотень тисяч тонн металобрухту, який залишається на території України внаслідок збройної агресії Росії.

"Це (участь України у програмі – ЕР) допоможе нам розробити нові додаткові проекти, до яких зможе долучитись і місцевий бізнес. Тому ми зробили сьогодні дуже важливий крок", – зазначив Синкявичюс.

Як повідомлялося, наприкінці травня Руслан Стрілець повідомив, що Україна завершує консультації з Єврокомісією щодо залучення до міжнародної програми LIFE, чинної ще з 1992 року, та очікує на підписання відповідної угоди протягом кількох тижнів-місяця.

Теги: #україна_єс #екологія

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