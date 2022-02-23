Green Deal

17:50 23.02.2022

Глобальні викиди метану в енергетичному секторі зросли на 5% у 2021р – МЕА

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Глобальні викиди метану в енергетичному секторі зросли на 5% у 2021р – МЕА

Світові викиди метану у сфері енергетики зросли до 135 млн тонн у 2021 році – на 5% більше, ніж у 2020 році, внаслідок пожвавлення попиту та зростання виробництва викопного палива після пандемії, свідчать дані нового звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у середу.

«Найбільша частка викидів метану в 2021 році в енергетичному секторі, що забезпечує близько 40% усіх викидів газу, припадає на операції, пов’язані з вугіллям – 42 млн тонн, трохи менше – на нафтову промисловість, а саме 41 млн тонн. На третьому місці за обсягами викидів перебуває діяльність з переробки та транспортування природного газу – 39 млн тонн», – повідомляється у звіті, пише Green Deal.

Водночас близько 9 млн тонн метану було вироблено внаслідок неповного згоряння біомаси (деревини та іншого твердого біопалива, що використовується у побуті), а 4 млн тонн є витоком газу з кінцевого обладнання, зазначають у МЕА.

Аналітики агентства наголошують, що оприлюднені ними обсяги витоків метану «на 70% вищі за дані, представлені національними урядами», що вказує на необхідність покращення моніторингу витоків цього газу.

За даними звіту, найнижча інтенсивність викидів метану в 2021 році зафіксована в Норвегії та Нідерландах, тоді як найвища — у Туркменістані та Венесуелі. Серед країн з великим обсягом викидів метану в енергетичному секторі також виділяється Китай (28 млн тонн), Росія (18 млн тонн) та США (17 млн тонн).

«Якби всі країни, що викидають метан, робили це з такою інтенсивністю, як Норвегія, то глобальні викиди цього газу від нафтогазових операцій знизилися б більш ніж на 90%», — вважають аналітики МЕА.

Теги: #енергетика #меа #викиди_метану
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