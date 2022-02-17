Green Deal

12:40 17.02.2022

Частка «зеленого» водню в енергобалансі ЄС може досягти 24% до 2050р – дослідження

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Частка «зеленого» водню в енергобалансі ЄС може досягти 24% до 2050р – дослідження

Частка «зеленого» водню в енергобалансі Європейського союзу може становити 24% до 2050 року, повідомляє Green Deal з посиланням на новий звіт об’єднуючого 90 газорозподільних компаній та організацій європейського альянсу Ready4H2.

"Локальні газорозподільні мережі Європи значною мірою готові до водню. Наразі близько 1 млн км трубопровідної інфраструктури може працювати на "чистому" водню, що становить понад 95% об'єднаних мереж членів альянсу", - зазначається у звіті.

У документі уточнюється, що враховувалася оцінка придатності компонентів газотрубопроводів (з’єднань, клапанів, вимірювального обладнання, компресорів тощо).

Згідно зі звітом альянсу, членом якого є українська «Регіональна газова компанія» (РГК), водень відіграватиме ключову роль у досягненні Європою кліматичної нейтральності з огляду на можливості використання місцевих газорозподільних мереж для транспортування та зберігання «зеленого» водню та метану.

На думку його авторів, використання потужностей «зеленого» водню та метану дозволить обійтися меншими капінвестиціями в інфраструктуру в рамках декарбонізації Європи.

«У сценарії декарбонізації, що передбачає використання значних обсягів «чистого» водню та метану, потреба в інвестиціях у комбіновану енергетичну та газову інфраструктуру зменшується на третину, тобто на EUR41 млрд на рік», – повідомляється у звіті.

З іншого боку, використання місцевих газорозподільних систем, до яких підключено 99% промислових кінцевих споживачів у ЄС, сприятимуть формуванню водневих магістральних трубопроводів. Це, у свою чергу, «приведе до конкурентного ринку водню в Європі та зниження вартості його споживання», наголошується в документі.

Відповідно до нього, «зелений» водень і метан можуть стати джерелами безперервного постачання «чистої» електроенергії, тоді як вітрова та сонячна енергетика є непостійними, оскільки залежні від погоди.

«Специфічні погодні умови (відсутність вітру, хмарність та сезонна зміна кількості сонячного світла) можуть призвести до сталого скорочення виробництва е/е на ВЕС та СЕС, а саме в Європі, де спостерігаються регулярні похмурі зимові тижні з низькою швидкістю вітру», – допускається в звіті.

Аналітики додали, що європейські підземні сховища, підключені до газових мереж, можуть забезпечувати потреби європейців у природному газі протягом трьох місяців, акумулятори е/е – один день. Оскільки більшість газових сховищ можуть бути адаптовані для зберігання водню, це може зміцнити потенціал постачання зеленого водню в Європі, вважають дослідники.

Теги: #єс #водень
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