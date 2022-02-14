Green Deal

17:20 14.02.2022

Німеччина підтвердила намір надати фінансову підтримку ініціативам із зеленої енергетики в Україні – Зеленський

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Німеччина підтвердила намір надати фінансову підтримку ініціативам із зеленої енергетики в Україні – Зеленський

Німеччина підтвердила намір надати фінансову підтримку ініціативам із зеленої енергетики в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський, пише Green Deal.

“Канцлер Німеччини підтвердив намір Німеччини наповнити конкретикою та фінансовою підтримкою ініціативи щодо зеленої трансформації, декарбонізації та розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні. Наша держава готова запропонувати великі перспективи для взаємовигідної співпраці у сфері зеленої енергетики”, – сказав він на спільному з канцлером ФРН Олафом Шольцом брифінгу у Києві у понеділок.

Теги: #україна #німеччина
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