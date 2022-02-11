СБ може виділити «Укренерго» та ОГТСУ $650 млн на підвищення ефективності та модернізацію

Світовий банк (СБ) може надати НЕК «Укренерго» фінансування у розмірі $350 млн на підвищення операційної ефективності та модернізацію мереж електропередачі для європейської інтеграції та декарбонізації, передає Green Deal.

Крім того, згідно з повідомленнями на сайті банку, він також може надати «Оператор ГТС України»/«Магістральні газопроводи України» фінансування у розмірі $300 млн на підвищення ефективності та зміцнення технічного та інституційного потенціалу.

Фінансування проектів може розпочатися у фіскальному 2023 році, який у СБ стартує з 1 липня 2022 року.

«Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних та міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію об’єднаної енергосистеми країни.

«ОГТСУ» забезпечує функціонування ГТС України, інтегрованої в газотранспортну систему Європи. Компанія набула статусу ліцензованого оператора з 1 січня 2020 року.