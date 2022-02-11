Green Deal

16:00 11.02.2022

Число електрокарів у Каліфорнії зросло в 2021р на 25% і перевищило 1 млн за підтримки місцевої влади

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Число електрокарів у Каліфорнії зросло в 2021р на 25% і перевищило 1 млн за підтримки місцевої влади

Число електромобілів та гібридних машин, зареєстрованих в американському штаті Каліфорнія, перевищило 1 млн, майже чверть з них було придбано у 2021 році, повідомляє Green Deal з посиланням на Bloomberg.

Станом на 31 грудня 2021 року, у Каліфорнії було зареєстровано 663 тис. легкових машин, які використовують лише електрику, та 379 тис. гібридних автомобілів, свідчать дані Каліфорнійської енергетичної комісії (California Energy Commission). В 2021 році структура продажів склалася на користь електромобілів: їх серед нових машин було 74,44% (183,9 тис. шт.), а гібридів — 25,56% (63 тис. шт.).

Загалом на частку транспортних засобів, що використовують електрику, припало понад 12% усіх легкових машин, проданих у штаті в 2021 році. Тим часом, за оцінками Bloomberg, переломний момент, коли продаж електромобілів злетить, може настати тоді, коли на їхню частку припадатиме не менше 10% автомобільних продажів. Китай та Європа вже подолали цю позначку.

Число електрокарів у Каліфорнії досягло мільйона за 11 років. Перші гібридні автомобілі (Nissan Leaf та Chevrolet Volt) стали продавати в штаті наприкінці 2010 року. Через два роки в Каліфорнії почали випускати седани Tesla Model S, які стали найпопулярнішими електромобілями в штаті. Минулого року їх продажі склали 75% від загального обсягу продажів електрокарів у штаті.

Як зазначає Bloomberg, влада Каліфорнії, яка веде активну боротьбу із забрудненням довкілля, заохочує водіїв до купівлі електромобілів. Зокрема, у штаті діє програма Clean Vehicle Rebate Project (CVRP), за якою жителі штату можуть отримати від $1 тис. до $7 тис. на придбання чи оренду електрокарів різних типів.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у 2020 році підписав указ про припинення продажів працюючих на бензині машин до 2035 року.

Теги: #каліфорнія #електромобілі
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