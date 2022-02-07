Green Deal

19:20 07.02.2022

У старі родовища газу в Україні можна закачувати СО2 – екс-глава “Нафтогазу”

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У старі родовища газу в Україні можна закачувати СО2 – екс-глава “Нафтогазу”

Зарубіжні ініціативи щодо використання застарілих родовищ природного газу для зберігання вуглекислого газу можуть бути реалізовані в Україні, заявив екс-глава правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв в ефірі каналу “Україна 24” у понеділок, пише GreenDeal.

«Країни Європи та арабського світу обговорюють використання існуючих газопроводів для транспортування «зеленого» метану, зберігання та закачування вуглекислого газу у старі родовища природного газу… Це дуже цікава ініціатива, яка частково може бути зреалізована в Україні», — сказав він.

За його словами, подібним проектом за кошти двох іноземних інвесторів за межами України нині уже займається екс-головний виконавчий директор з трансформації «Нафтогазу» Отто Ватерландер.

Водночас, Коболєв зазначив, що реалізація таких проектів в Україні можлива лише за умови «верховенства права та невтручання держави».

Екс-глава «Нафтогазу» додав, що транспортування «зеленого» водню газотранспортною системою України «є поки що космічним проектом, але над ним уже потрібно працювати».

Теги: #україна #природний_газ #вуглекислий_газ
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