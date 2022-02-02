Green Deal

18:50 02.02.2022

Майже третина продажів Volvo у січні склали електромобілі та гібриди

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Майже третина продажів Volvo у січні склали електромобілі та гібриди

На електромобілі та гібриди модельного ряду Recharge припало 31,7% усіх продажів шведського автовиробника Volvo Cars Corp. у січні поточного року, повідомила прес-служба компанії у середу, передає портал GreenDeal.

Volvo в січні скоротила продажі на 20,2% у річному вираженні через дефіцит мікрочіпів, що зберігається в автомобільній галузі. Минулого місяця автовиробник реалізував 47,561 тис. машин, порівняно з 59,588 тис. у січні 2021 року.

Як повідомлялося, до 2030 року компанія розраховує відмовитися від випуску автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння.

Volvo працює з 1927 року і зараз продає автомобілі приблизно у 100 країнах. Штат автовиробника налічує близько 38 тис. працівників. Китай Zhejiang Geely Holding Group Co. купила шведську компанію у 2010 році. Основні виробничі підприємства Volvo Cars знаходяться в Гетеборзі (Швеція), Генті (Бельгія), Ченду та Даціні (Китай). Двигуни випускаються на заводах у Шевді (Швеція) та Чжанцзякоу (Китай), кузовні комплектуючі – на підприємстві в Улофстремі (Швеція).

Теги: #volvo #електромобілі #гібриди
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